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Universitario presentó a ex Alianza Lima como su flamante refuerzo: "Hagamos historia juntos"

Mediante sus redes sociales, Universitario presentó a una ex Alianza Lima como gran refuerzo. "Ya estoy donde elegí estar", expresó con ilusión.

    Jesús Yupanqui
    Universitario presentó como su flamante refuerzo a ex Alianza Lima.
    Universitario presentó como su flamante refuerzo a ex Alianza Lima. | Universitario
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    Universitario se sigue moviendo en el mercado de pases. Mediante sus redes sociales, los cremas dieron el golpe tras anunciar a Maricarmen Guerrero, ex Alianza Lima. La noticia sorprendió a los hinchas cremas, quienes pidieron a la tricampeona con las blanquiazules dejar todo por los colores.

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    "Hagamos historia juntos", escribió Universitario para presentar a Maricarmen Guerrero en sus redes sociales. La voleibolista expresó lo siguiente: "Ya estoy donde elegí estar. ¡Vamos, Pumas!".

    El 1 de junio, Alianza Lima despidió a Maricarmen tras cuatro temporadas. Con las blanquiazules ganó tres títulos nacionales. "Parte de un equipo que será recordado por muchos años. Lo mejor para ti", indicaron.

    Ahora, con las Pumas, Maricarmen buscará consolidarse como un elemento clave en el equipo de Paco Hervás y ganar el primer título de Universitario en la Liga de Vóley. La bloqueadora es uno de los grandes talentos de nuestro país.

    ¿Dónde jugó Maricarmen Guerrero?

    • Universitario
    • Alianza Lima
    • Rebaza Acosta
    • Universidad San Martín
    • Túpac Amaru

    Refuerzos de Universitario para la Liga de Vóley

    Hasta la fecha, Universitario presentó a tres elementos nacionales y una voleibolista internacional como refuerzos.

    • Claudia Palza
    • Maricarmen Guerrero
    • Ingrid Herrada
    • Sarah Evaristo

    Aixa Vigil suena como refuerzo. Tiene un acuerdo con Universitario, pero debe definir su salida de la San Martín.

    Jesús Yupanqui
    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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