Perú vs Haití EN VIVO por amistoso internacional: a qué hora juega, dónde ver, alineaciones y pronóstico

Reaparece la selección peruana en esta fecha FIFA para medirse ante una escuadra mundialista como Haití. El equipo de Mano Menezes se hará presente en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos, para afrontar un amistoso internacional previo a la Copa del Mundo 2026. Este choque se llevará a cabo el viernes 5 de junio a partir de las 19.00 hora peruana (00.00 horas GMT) con la transmisión de América TV, ATV y Movistar Deportes.

La Bicolor presentó dos bajas poco antes del viaje del equipo a Miami: Miguel Araujo y Alex Valera. Estos futbolistas eran titulares indiscutibles para Mano Menezes, pero las lesiones complicaron su presencia en este amistoso internacional. Uno de los últimos convocados fue Maxloren Castro, quien espera tener minutos en el plantel principal de su país.

El equipo peruano no logró su pase a la Copa del Mundo tras quedar relegado en los puestos clasificatorios de Sudamérica, por lo que ahora la FPF espera que el estratega brasileño vaya armando un plantel competitivo que le permita recuperar la ilusión de millones de aficionados.

Perú ha tenido buenas estadísticas contra la selección de Haití, pero el presente indica que la escuadra caribeña sí tendrá presencia en el Mundial 2026, por lo que dará todo de sí para no caer ante la Bicolor en uno de sus duelos de preparación para su debut en la fase de grupos.

Haití ya afrontó un cotejo internacional durante la fecha FIFA de junio. Goleó 4-0 a Nueva Zelanda y tiene mucha confianza para batir a la Bicolor por primera vez en la historia. Son cinco partidos los que han disputado ambas selecciones y en ninguno ganó el elenco caribeño.

Perú anuncia sus amistosos en junio del 2026.

¿Cuándo juega Perú vs Haití?

El partido entre Perú vs. Haití por un amistoso internacional se juega el viernes 5 de junio en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. El cuadro haitiano se alista para lo que será la Copa del Mundo 2026, mientras que la Bicolor trabaja en la conformación de un nuevo equipo que pelee la clasificación al Mundial 2030.

¿A qué hora juega Perú vs Haití?

El cotejo entre las selecciones de Perú y Haití inicia a partir de las 19.00 hora peruana (00.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 18.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 19.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 20.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 21.00 horas

España: 2.00 horas (sábado 6 de junio)

¿Dónde ver Perú vs Haití EN VIVO?

La transmisión del partido entre Perú vs. Haití, por un amistoso internacional de fecha FIFA, se verá por las señales abiertas de América TV (canal 4) y ATV (canal 9). Asimismo, está disponible el servicio de paga para sintonizarlo en Movistar Deportes (canal 3 de Movistar TV), según la elección del televidente.

Del mismo modo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo EN VIVO por internet desde las aplicaciones de América TV GO y Movistar TV App, que puedes ver a través de tu PC, Smart TV y teléfono móvil.

Perú trabaja en Miami de cara al partido ante Haití.

Canales de transmisión para ver Perú vs Haití

Brasil: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

Gran Bretaña: Premier Sports Player, Premier Sports 2

Haití: Tele Haití

República de Irlanda: Premier Sports Player, Premier Sports 2

Nueva Zelanda: DAZN New Zealand

Perú: América TV, América TV GO, Movistar Deportes, Movistar TV App, ATV

Puerto Rico: FOX Deportes, NAICOM

Estados Unidos: fuboTV, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One

Posibles alineaciones de Perú vs Haití

Perú: Pedro Gallese, Oliver Sonne, Renzo Garcés, Álvaro Barco, Marcos López, Erick Noriega, Jairo Concha, André Carrillo, Kenji Cabrera, Jairo Vélez y Jhonny Vidales.

Haití: Johny Placide, Carlens Arcus, Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé, Martin Expérience, Danley Jean Jacques, Leverton Pierre, Ruben Providence, Duckens Nazon y Wilson Isidor.

Perú vs Haití: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, la selección peruana se perfila ligeramente como favorita para llevarse la victoria ante Haití en este amistoso internacional. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas:

CASAS DE APUESTAS HAITÍ EMPATE PERÚ Betsson 3.05 3.25 2.18 Betano 3.25 3.35 2.40 1XBet 3.32 3.32 2.40 Stake 3.20 3.20 2.25 Doradobet 3.14 3.14 2.33

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