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Perú logró su primer triunfo en la era de Mano Menezes

Fabio Gruber casi convierte un autogol, se recuperó y salvó de la línea el empate de Haití ante Perú

El defensor de 23 años estuvo a punto de cometer un tremendo blooper en el amistoso de Perú vs. Haití, pero se recuperó y salvó el balón de la línea.

Gary Huaman
El joven defensor alemán estuvo a punto de cometer un tremendo blooper.
El joven defensor alemán estuvo a punto de cometer un tremendo blooper. | Foto: captura/América TV
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La selección peruana sacó una importante victoria por 2-1 ante Haití en un amistoso internacional jugado en Miami y ahora ya piensa en España, el próximo lunes en la ciudad de México. No obstante, la Bicolor estuvo a punto de sufrir un empate en los minutos finales del encuentro debido a una desatención de Fabio Gruber, quien fue bastante protagonista en la segunda mitad.

Renzo Garcés y Jairo Vélez anotaron el 2-1 de Perú ante Haití en menos de 3 minutos

PUEDES VER: Perú le dio vuelta al partido en tres minutos: Vélez y Garcés anotaron el 2-1 de la bicolor

Sucede que a los 88 minutos del encuentro, el defensor del Núremberg quiso darle un pase a Pedro Gallese con cabeza, pero fue tan fuerte el remate que el balón se pasó de largo y fue con dirección a la portería. En ese mismo instante, el futbolista de 23 años corrió con todo y terminó desviando el esférico en la línea, salvando lo que pudo haber sido el 2-2 final.

Pero esta no fue la única jugada polémica que protagonizó Fabio Gruber en el Perú vs Haití. A los 71 minutos de la segunda mitad, el zaguero quiso salir saliendo desde el fondo, un delantero rival le quitó el balón, corrió hacia el arco de Pedro Gallese y falló lo que pudo haber sido el 2-0.

Luego, volvió a decir presente en el tanto del empate de Renzo Garcés. Sobre los 81’, el zaguero cabeceó un tiro de esquina y terminó habilitando a Renzo Garcés, quien no falló a la hora de definir frente a la portería.

¿Cómo acabó el partido entre Perú vs Haití?

La selección peruana le dio vuelta a Haití y se quedó con la victoria por 2-1 en el Nu Stadium en Miami. Los centroamericanos se adelantaron en el marcador a los 16 minutos gracias a un tanto de Wilson Isidor tras un grosero error de André Carrillo.

Sin embargo, en la segunda mitad, los dirigidos por Mano Menezes consiguieron darle vuelta al marcador y el brasileño consiguió su primer triunfo dirigiendo a la Bicolor.

Renzo Garcés empató el partido a los 81’ tras una asistencia de Fabio Gruber y 3 minutos más tarde, Jairo Vélez sacó un fuerte remate para colocar el 2-1 final.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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