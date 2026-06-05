Fabio Gruber casi convierte un autogol, se recuperó y salvó de la línea el empate de Haití ante Perú

La selección peruana sacó una importante victoria por 2-1 ante Haití en un amistoso internacional jugado en Miami y ahora ya piensa en España, el próximo lunes en la ciudad de México. No obstante, la Bicolor estuvo a punto de sufrir un empate en los minutos finales del encuentro debido a una desatención de Fabio Gruber, quien fue bastante protagonista en la segunda mitad.

Sucede que a los 88 minutos del encuentro, el defensor del Núremberg quiso darle un pase a Pedro Gallese con cabeza, pero fue tan fuerte el remate que el balón se pasó de largo y fue con dirección a la portería. En ese mismo instante, el futbolista de 23 años corrió con todo y terminó desviando el esférico en la línea, salvando lo que pudo haber sido el 2-2 final.

Pero esta no fue la única jugada polémica que protagonizó Fabio Gruber en el Perú vs Haití. A los 71 minutos de la segunda mitad, el zaguero quiso salir saliendo desde el fondo, un delantero rival le quitó el balón, corrió hacia el arco de Pedro Gallese y falló lo que pudo haber sido el 2-0.

Luego, volvió a decir presente en el tanto del empate de Renzo Garcés. Sobre los 81’, el zaguero cabeceó un tiro de esquina y terminó habilitando a Renzo Garcés, quien no falló a la hora de definir frente a la portería.

¿Cómo acabó el partido entre Perú vs Haití?

La selección peruana le dio vuelta a Haití y se quedó con la victoria por 2-1 en el Nu Stadium en Miami. Los centroamericanos se adelantaron en el marcador a los 16 minutos gracias a un tanto de Wilson Isidor tras un grosero error de André Carrillo.

Sin embargo, en la segunda mitad, los dirigidos por Mano Menezes consiguieron darle vuelta al marcador y el brasileño consiguió su primer triunfo dirigiendo a la Bicolor.

Renzo Garcés empató el partido a los 81’ tras una asistencia de Fabio Gruber y 3 minutos más tarde, Jairo Vélez sacó un fuerte remate para colocar el 2-1 final.