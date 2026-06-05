Fabio Gruber cometió un tremendo error que casi acaba en el segundo tanto de Haití. | Foto: captura/América TV

Fabio Gruber cometió un grosero error: Haití casi anota el 2-0 ante Perú y generó la molestia de Mano Menezes

El defensor quiso salir jugando, pero el atacante de Haití le quitó el balón y falló frente a Gallese. La jugada no le gustó al entrenador de la selección peruana, quien explotó en la zona técnica.