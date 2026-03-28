- Hoy:
- Partidos de hoy
- Senegal vs Perú
- México vs Portugal
- Alianza Lima vs Géminis
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Selección Peruana
- Tabla Liga 1
¡Duro golpe! Gol de Sarr para el 2-0 de Senegal ante Perú por amistoso internacional - VIDEO
Ismaila Sarr superó a la defensa de la 'Bicolor' y, luego de una gran consecuencia de pases, anotó el 2-0 de Senegal vs Perú en el amistoso internacional. Los africanos se imponen en el Stade de France.
¡Golazo de altura! Alesia García y la brillante definición para el 1-0 de Perú ante Chile - VIDEO
Pedro Gallese nuevamente héroe: el 'Pulpo' atajó otro mano a mano y salvó a Perú - VIDEO
¡El 'Pulpo' salvó a Perú! La brillante atajada de Pedro Gallese para evitar el gol de Chile
¡A ras de cancha! Así se vivió el golazo de Álex Valera en el Gazprom Arena de San Petsburgo
¡En la última jugada! Matías Lazo en propia puerta le da la derrota de Perú ante Chile - VIDEO
Transmisión de Movistar se vio opacada por celebración de ecuatorianos: "Sí se pudo"
¡Era el gol de las Eliminatorias! Edison Flores casi anota desde mediocampo el 1-0 de Perú
¡Para qué te traje! Andy Polo se perdió increíble gol para Perú que pudo ser el 1-0 ante Ecuador
Te puede interesar