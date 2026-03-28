Gol de Sarr para el 2-0 de Senegal ante Perú | Composición: Líbero

¡Duro golpe! Gol de Sarr para el 2-0 de Senegal ante Perú por amistoso internacional - VIDEO

Ismaila Sarr superó a la defensa de la 'Bicolor' y, luego de una gran consecuencia de pases, anotó el 2-0 de Senegal vs Perú en el amistoso internacional. Los africanos se imponen en el Stade de France.