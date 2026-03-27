Partidos de hoy EN VIVO, sábado 28 de marzo: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo para este sábado 28 de marzo. Continúan los amistosos internacionales. Además, hay fútbol en Colombia y Argentina.
Este sábado 27 de marzo tenemos una importante programación de partidos en vivo a nivel internacional. Entre los amistosos que se disputarán figura el enfrentamiento entre Perú vs Senegal en Francia. Además, jugarán México vs Portugal. Revisa todos los horarios y los canales de transmisión de cada duelo.
Partidos amistosos de hoy
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Senegal vs Perú
|ATV, Movistar, América TV
|11:00
|Botsuana vs Zimbabue
|12:00
|Canadá vs Islandia
|12:00
|Hungría vs Eslovenia
|Disney+
|12:00
|Escocia vs Japón
|Disney+, Zapping
|13:00
|Burkina Faso vs Guinea-Bissau
|14:30
|EE. UU. vs Bélgica
|Disney+
|19:00
|Haití vs Túnez
|20:00
|México vs Portugal
|SporTV
Partidos de hoy en Primera A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Cúcuta Deportivo vs Boyacá Chicó
|Fanatiz, Win+ Futbol
|18:10
|Deportes Tolima vs Jaguares de Córdoba
|Fanatiz, Win+ Futbol
|20:20
|Deportivo Cali vs Deportivo Pereira
|Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Primera División de Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Olimpia vs 2 de Mayo
|Tigo Sports
|18:30
|Cerro Porteño vs Sportivo San Lorenzo
|Tigo Sports
Partidos de hoy en Liga 2
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Universidad San Martín vs Molinos El Pirata
|13:15
|Ayacucho vs Alianza Universidad
|15:30
|Deportiva Agropecuaria vs Academia Cantolao
|18:15
|Binacional vs Santos
Partidos de hoy en Primera División Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Wanderers vs Cerro
|Disney+
|17:30
|Torque vs Nacional
|Disney+
Partidos de hoy en Copa Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:15
|Racing Club vs San Martín Formosa
|TyC Sports
Los horarios de los partidos corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.
