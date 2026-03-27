Partidos de hoy EN VIVO, sábado 28 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo para este sábado 28 de marzo. Continúan los amistosos internacionales. Además, hay fútbol en Colombia y Argentina.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este sábado 28 de marzo
Programación de partidos en vivo para este sábado 28 de marzo | FOTO: LIBERO
Este sábado 27 de marzo tenemos una importante programación de partidos en vivo a nivel internacional. Entre los amistosos que se disputarán figura el enfrentamiento entre Perú vs Senegal en Francia. Además, jugarán México vs Portugal. Revisa todos los horarios y los canales de transmisión de cada duelo.

Alineación de Perú y Senegal en partido amistoso jugado en Francia

PUEDES VER: Alineaciones de Perú vs Senegal: el sorpresivo once de Mano Menezes para su debut

Partidos amistosos de hoy

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Senegal vs PerúATV, Movistar, América TV
11:00Botsuana vs Zimbabue
12:00Canadá vs Islandia
12:00Hungría vs EsloveniaDisney+
12:00Escocia vs JapónDisney+, Zapping
13:00Burkina Faso vs Guinea-Bissau
14:30EE. UU. vs BélgicaDisney+
19:00Haití vs Túnez
20:00México vs PortugalSporTV

Partidos de hoy en Primera A

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Cúcuta Deportivo vs Boyacá ChicóFanatiz, Win+ Futbol
18:10Deportes Tolima vs Jaguares de CórdobaFanatiz, Win+ Futbol
20:20Deportivo Cali vs Deportivo PereiraFanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera División de Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Olimpia vs 2 de MayoTigo Sports
18:30Cerro Porteño vs Sportivo San LorenzoTigo Sports

Partidos de hoy en Liga 2

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Universidad San Martín vs Molinos El Pirata
13:15Ayacucho vs Alianza Universidad
15:30Deportiva Agropecuaria vs Academia Cantolao
18:15Binacional vs Santos

Partidos de hoy en Primera División Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Wanderers vs CerroDisney+
17:30Torque vs NacionalDisney+

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
19:15Racing Club vs San Martín FormosaTyC Sports

Los horarios de los partidos corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.

AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Argentina con Messi ganó 2-1 a Mauritania en La Bombonera, pero dejó dudas en su juego

  2. Marruecos logró el empate en los últimos minutos frente a Ecuador en el Estadio Metropolitano

