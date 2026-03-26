Partidos de hoy EN VIVO, viernes 27 de marzo: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo para este viernes 27 de marzo. Tenemos duelos amistosos. Además, hay fútbol en Colombia y Argentina.
Este viernes 27 de marzo continúa la Fecha FIFA. Para ello, hay programación de partidos en vivo en todo el mundo; sin embargo, también hay torneos locales que no se han detenido, tal cual es el caso de Colombia y Argentina. Para ello, consulta aquí el horario, canal TV y dónde ver cada encuentro.
Partidos de hoy en Primera A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Rionegro Águilas vs Alianza
|Fanatiz, Win+ Futbol
|20:10
|Atlético Bucaramanga vs Santa Fe
|Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Primera División de Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:30
|Nacional Asunción vs Sportivo Luqueño
|Tigo Sports
|18:30
|Sportivo Ameliano vs Libertad
|Tigo Sports
Partidos de hoy en Liga 2
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|San Marcos vs Unión Comercio
Partidos de hoy en Copa Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Independiente vs Atenas
|TyC Sports
|20:15
|Belgrano vs Atlético Rafaela
|TyC Sports
Partidos amistosos de hoy
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:30
|Rusia vs Nicaragua
|12:00
|Jordania vs Costa Rica
|Repretel Canal 6
|12:00
|Austria vs Ghana
|Disney+
|12:00
|Montenegro vs Andorra
|Disney+
|12:00
|Sur África vs Panamá
|RPC, TVMax
|12:30
|Arabia Saudita vs Egipto
|14:00
|Ruanda vs Granada
|14:00
|Grecia vs Paraguay
|Disney+, Zapping
|14:00
|Libia vs Níger
|14:30
|Argelia vs Guatemala
|Tigo Sports Guatemala, fuboTV
|14:45
|Suiza vs Alemania
|Disney+
|14:45
|Países Bajos vs Noruega
|Disney+, Zapping
|14:45
|Inglaterra vs Uruguay
|ESPN, Disney+
|15:00
|España vs Serbia
|ESPN2, Disney+
|15:15
|Marruecos vs Ecuador
|Repretel Canal 6, Canal del Futbol
|18:15
|Argentina vs Mauritania
|TyC Sports, Telefe
Los horarios de los partidos corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.
