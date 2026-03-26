0

Partidos de hoy EN VIVO, viernes 27 de marzo: programación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo para este viernes 27 de marzo. Tenemos duelos amistosos. Además, hay fútbol en Colombia y Argentina.

Sandra Morales
COMPARTIR

Este viernes 27 de marzo continúa la Fecha FIFA. Para ello, hay programación de partidos en vivo en todo el mundo; sin embargo, también hay torneos locales que no se han detenido, tal cual es el caso de Colombia y Argentina. Para ello, consulta aquí el horario, canal TV y dónde ver cada encuentro.

Italia vs. Irlanda del Norte EN VIVO ONLINE GRATIS por el repechaje al Mundial 2026

Partidos de hoy en Primera A

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Rionegro Águilas vs AlianzaFanatiz, Win+ Futbol
20:10Atlético Bucaramanga vs Santa FeFanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera División de Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
16:30Nacional Asunción vs Sportivo LuqueñoTigo Sports
18:30Sportivo Ameliano vs LibertadTigo Sports

Partidos de hoy en Liga 2

HORARIOPARTIDOSTV
13:00San Marcos vs Unión Comercio

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Independiente vs AtenasTyC Sports
20:15Belgrano vs Atlético RafaelaTyC Sports

Partidos amistosos de hoy

HORARIOPARTIDOSTV
11:30Rusia vs Nicaragua
12:00Jordania vs Costa RicaRepretel Canal 6
12:00Austria vs GhanaDisney+
12:00Montenegro vs AndorraDisney+
12:00Sur África vs PanamáRPC, TVMax
12:30Arabia Saudita vs Egipto
14:00Ruanda vs Granada
14:00Grecia vs ParaguayDisney+, Zapping
14:00Libia vs Níger
14:30Argelia vs GuatemalaTigo Sports Guatemala, fuboTV
14:45Suiza vs AlemaniaDisney+
14:45Países Bajos vs NoruegaDisney+, Zapping
14:45Inglaterra vs UruguayESPN, Disney+
15:00España vs SerbiaESPN2, Disney+
15:15Marruecos vs EcuadorRepretel Canal 6, Canal del Futbol
18:15Argentina vs MauritaniaTyC Sports, Telefe

Los horarios de los partidos corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Bolivia sueña con volver al Mundial 2026: derrotó 2-1 a Surinam en el repechaje

  2. Pese al triunfo de Bolivia: Sudamérica perdió un cupo al próximo Mundial de la FIFA

Notas Recomendadas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano