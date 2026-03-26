La Bombonera volverá a latir, pero en esta ocasión para alentar a la selección argentina, que se alista para lo que será su participación en el Mundial 2026 y conquistar el bicampeonato. El duelo se realizará este viernes 27 de marzo, desde las 6.15 p. m. (horario peruano) y 8.15 p. m. (horario argentino). La transmisión para ver al equipo que tiene a Lionel Messi como su principal figura estará a cargo de DSports y TyC Sports.

Si bien hay cuestionamientos por el nivel de los rivales que afrontará Argentina en esta fecha FIFA (ante Mauritania y Zambia), Lionel Scaloni salió al frente y dejó en claro que no subestima a nadie; el objetivo de su grupo es ir paso a paso.

“Lo más importante es tener días de entrenamiento y que todos lleguen de la mejor manera. Queremos recuperar rendimientos y ver un mix de los jugadores que tenemos”, indicó el estratega argentino.

Otro punto que respondió Scaloni es sobre la presencia de Lionel Messi en el partido. El entrenador señaló que el astro de Inter Miami tendrá minutos para que los hinchas puedan disfrutar de su talento.

Lionel Scaloni habló sobre el partido amistoso contra Mauritania..

“Sí va a jugar; es una linda oportunidad para que todos disfruten lo que nosotros vemos cada vez que está acá”, expresó. Además, Scaloni puntualizó que es complicado que vuelvan a repetir el triunfo en la Copa del Mundo porque los rivales tienen un estilo de juego diferente.

“Pensar en repetir es complicado. Argentina ganó merecidamente el último, pero muchas veces no gana el que lo merece. El Mundial es terriblemente complicado y los rivales nos jugarán diferente”, concluyó.

Mauritania, por su parte, quiere aprovechar la oportunidad de enfrentar a un rival tan exigente como Argentina. Si bien no clasificaron a la Copa del Mundo, se alistan para lo que será su participación en las eliminatorias africanas.

Mauritania llegó a Argentina para su duelo contra la 'Albiceleste'.

“Es un honor jugar contra los campeones del mundo y uno de los mejores equipos de la historia del fútbol; jugar aquí en La Bombonera le da aún más valor a este encuentro”, indicó el entrenador Aritz López Garay.

¿Cuándo juega Argentina vs. Mauritania?

El partido de Argentina contra Mauritania se realizará este viernes 27 de marzo en la Bombonera.

¿A qué hora juega Argentina vs. Mauritania?

México: 5.15 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 6.15 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.15 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil: 7.15 p. m.

España: 12.15 a. m. (día siguiente).

Estados Unidos: 7.15 p. m. (ET), 6.15 p. m. (CT), 5.15 p. m. (MT) y 4.15 p. m. (PT)

¿Dónde ver Argentina vs. Mauritania?

En Perú y América Latina, el partido entre Argentina contra Mauritania será transmitido en vivo por DGO y ViX Latin América.

Si te encuentras en el territorio argentino, puedes ver a la ‘Albiceleste’ por TyC Sports, Telefe, Flow y TyC Sports Play.

¿Dónde juega Argentina vs. Mauritania?

El duelo entre Argentina contra Mauritania se realizará en la Bombonera, recinto que tiene la capacidad para 58.840 espectadores y es la casa de Boca Juniors.

La Bombonera es la casa de Boca Juniors.

Argentina vs. Mauritania: Apuestas

Apuestas Argentina Empate Mauritania Betsson 1.03 15.00 100.00 Betano 1.03 16.50 22.00 Bet365 1.02 23.00 51.00 1xBet 1.02 31.00 100.00 CoolBet 1.02 15.00 45.00 DoradoBet 1.02 15.00 61.00

Posible alineación de Argentina

Posible once de Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli: Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás González o Thiago Almada.