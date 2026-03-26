Argentina vs. Mauritania: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido amistoso?
Argentina vs. Mauritania chocan este viernes por un partido amistoso internacional previo al Mundial 2026. Revisa los horarios y qué canal transmite EN VIVO.
Argentina vs. Mauritania se enfrentan este viernes 27 de marzo, desde el estadio La Bombonera de Buenos Aires, en un partido amistoso internacional de fecha FIFA previo al Mundial 2026. Por ello, en esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este compromiso.
¿A qué hora juega Argentina vs. Mauritania?
Si te gusta ver los amistosos internacionales que se dan antes de una Copa del Mundo y deseas sintonizar el partido entre Argentina vs. Mauritania, aquí te dejamos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 17.15 horas
- Perú: 18.15 horas
- Ecuador: 18.15 horas
- Colombia: 18.15 horas
- Bolivia: 19.15 horas
- Venezuela: 19.15 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 19.15 horas
- Argentina: 20.15 horas
- Brasil: 20.15 horas
- Chile: 20.15 horas
- Paraguay: 20.15 horas
- Uruguay: 20.15 horas
¿Dónde ver Argentina vs. Mauritania EN VIVO?
- Argentina: Telefe y TyC Sports
- Paraguay: Flow Sports
- Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports
- México: VIX Premium
- Estados Unidos: beIN Sports y Fanatiz USA
- España: DAZN
