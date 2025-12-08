FIFA cambió grupo a Argentina en el Mundial 2026: ¿Qué pasó con el vigente campeón?

La selección argentina realizó una campaña de ensueño para alzar el trofeo en el Mundial Qatar 2022. Con Lionel Messi a la cabeza, la 'albiceleste' volverá a ser protagonista en la edición 2026 que se jugará en Norteamérica. No obstante, la FIFA sorprendió al cambiar de grupo al elenco sudamericano en pleno sorteo que se llevó a cabo en Washington.

Resulta, que cuando inició el sorteo del Mundial 2026 se optó por sacar cada bolillero del Bombo 1. Estos representaban a las cabezas de serie como es habitual en la Copa del Mundo. Luego de conocer que España iba a liderar el grupo H, salió el nombre de Argentina para que, seguidamente a lo que se manifestaba, se ubique en el cuadro 'I'.

Argentina es cabeza de serie en el Mundial 2026. Foto. AFP.

Sin embargo, la FIFA cambió el grupo de Argentina a la "J", dejando ese espacio que generó mucha polémica entre los usuarios. Lo cierto, es que se explicó la razón de este hecho, el cual estaba estipulada en las normativas del máximo ente del fútbol.

¿Por qué FIFA cambió el grupo de Argentina en el Mundial 2026?

Las normas cambiaron a causa de que el Mundial 2026 se juegue con 48 selecciones. Una de ellas es que las dos primeras escuadras que lideran el Ranking FIFA (España y Argentina) no podían ser ubicados al mismo lado del cuadro general. Esto, con la intención de que se crucen en una eventual final del Mundial 2026.

De hecho, el mismo moderador, Ferdinand, explicó inmediatamente la decisión de la FIFA en modificar el lugar de Argentina del grupo "I" al "J"; sabiendo que ahora esta norma debía aplicarse para que se respete el reglamento que se informó con tiempo de anticipación.

(VIDEO: FIFA)

¿Qué rivales evitó Argentina tras cambio de grupo en el Mundial 2026?

Si esta regla no se hubiera impuesto en el sorteo del Mundial 2026, la selección argentina se hubiera ubicado en el grupo I. De haber pertenecido a esa serie, la 'albiceleste' tendría como rivales a Senegal, al ganador del repechaje intercontinental entre Bolivia, Surinam e Irak; y Noruega de Erling Haaland.

Grupo de Argentina en el Mundial 2026

Finalmente, la selección argentina se ubicó en el grupo J y tendrá que superar a rivales como Argelia, Austria y Jordania. Dado la jerarquía de las escuadras involucradas, el equipo de Lionel Messi tiene altas probabilidades de avanzar de ronda, por lo que Scaloni ya trabaja en la planificación del mismo.