Inter Miami vs Vancouver Whitecaps EN VIVO con Lionel Messi: hora y dónde ver Final MLS Cup 2025

Partidazo entre Inter Miami vs Vancouver Whitecaps con Lionel Messi y Thomas Müller de protagonistas. Ambos experimentados en el 'Viejo Continente' volverán a ser rivales en la gran final de la MLS Cup 2025, el cual se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre a partir de las 14:30 horas peruano y ET; con la transmisión de Apple TV en la MLS Season Pass y FOX Deportes.

Las miradas del mundo estarán en Lionel Messi y Thomas Müller al replicar un choque clave de temporada en busca de un título local. Ambos ahora siguen sus carreras en la MLS; y su jerarquía ha sido fundamental para que ahora afronten 90 minutos de alta intensidad para alzar el trofeo en el pitazo final.

Inter Miami y Vancouver Whitecaps son dos planteles de la MLS que no saben lo que es ser campeón general en una temporada. Si bien ambos pudieron celebrar el pasado fin de semana al consagrarse en sus respectivas Conferencias, ahora este choque de titanes definirá al nuevo monarca de Norteamérica.

Muchos aficionados recuerdan los cruces entre Lionel Messi y Thomas Müller cuando defendían a Barcelona y Bayern Múnich, respectivamente; por lo que hay altas expectativas de lo que pueda ocurrir en los siguientes 90 minutos en el Chase Stadium, territorio en el que es local Inter Miami.

Un dato no menor, es que habrá presencia peruana con Kenji Cabrera, quien en los últimos encuentros del Vancouver Whitecaps ha iniciado en el banco de suplentes. Sin embargo, suele ser pieza de cambio en ofensiva para tratar de darle más alternativas en lo que necesite el comando técnico.

¿Cuándo juega Inter Miami vs Vancouver Whitecaps con Lionel Messi?

La final entre Inter Miami vs Vancouver Whitecaps se llevará a cabo el próximo sábado 6 de diciembre. El equipo de Lionel Messi llega a esta llave tras ser campeón de la Conferencia Este, mientras que el de Thomas Müller y Kenji Cabrera llevan el sello de los monarcas de la Conferencia Oeste.

¿A qué hora juega Inter Miami vs Vancouver Whitecaps?

Inter Miami y Vancouver Whitecaps afrontan la final de la MLS Cup 2025 las 14:30 hora peruana y ET (11:30 horas PT). Del mismo modo, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos: 14:30 horas

Venezuela, Bolivia: 15:30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 16:30 horas

España: 20:30 horas

Inter Miami recibe a Vancouver Whitecaps por la final de la MLS 2025.

¿Dónde ver Inter Miami vs Vancouver Whitecaps, Final MLS Cup 2025?

La transmisión de la final de la MLS Cup 2025 entre Inter Miami vs Vancouver Whitecaps, con Lionel Messi, Thomas Müller y Kenji Cabrera; se verá en vivo por la señal de Apple TV, con el MLS Season Pass. Asimismo, tienes la opción de FOX y FOX Deportes.

Canales de transmisión para ver Inter Miami vs Vancouver Whitecaps con Messi

Latinoamérica: MLS Season Pass, EA Sports FC

Puerto Rico: NAICOM, FOX Deportes

España: MLS Season Pass, EA Sports FC

Estados Unidos: MLS Season Pass, FOX Deportes

Inter Miami vs Vancouver Whitecaps: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Inter Miami se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Vancouver Whitecaps por la final de la MLS Cup 2025. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS INTER MIAMI EMPATE VANCOUVER WHITECAPS Betsson 1.82 3.95 3.70 Betano 1.80 4.40 4.10 Bet365 1.76 4.33 3.90 Coolbet 1.82 4.10 3.90 Doradobet 1.76 4.20 4.00

Posibles alineaciones de Inter Miami vs Vancouver Whitecaps

Inter Miami: Rocco Ríos, Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, Sergio Busquets, Noah Allen, Jordi Alba, Mateo Silvetti, Rodrigo De Paul, Baltasar Rodríguez, Tadeo Allende y Lionel Messi.

Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka, Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Ralph Priso, Mathías Laborda, Sebastian Berhalter, Andrés Cubas, Emmanuel Sabbi, Thomas Müller, Ali Ahmed y Brian White.