Última hora: Revelan el inesperado futuro de Hernán Barcos tras dejar Alianza Lima: "Todo dado…"

Luego de cinco temporadas, Hernán Barcos no continuó en Alianza Lima para sorpresa de los hinchas blanquiazules, pese a que el jugador quiso quedarse. Ahora, entró en la órbita de algunos clubes de la Liga 1, incluso del extranjero, generando expectativa por conocer el equipo por el que finalmente estampará su firma.

Cabe mencionar que en las últimas semanas, tanto FC Cajamarca como Sport Boys fueron dos de los equipos que mostraron su interés por el ‘Pirata’, causando diversas reacciones de los seguidores del ‘Pirata’, quienes se vieron sorprendidos al conocer una llamativa noticia que se difundió recientemente.

Hernán Barcos y su futuro tras no continuar en Alianza Lima

Hernán Barcos fue uno de los referentes de Alianza Lima

“Se cayó el pase de Hernán Barcos a Wanderers. Hasta ayer estaba todo dado para que el centrodelantero argentino de 41 años llegara, pero apareció un equipo peruano que le ofreció un salario imposible de igualar por el Bohemio”, informó el periodista Ramiro Aranda desde Uruguay.

Noticia en desarrollo…