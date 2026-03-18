Ricardo Gareca expresó su cariño por Universitario y reveló si aceptará ser DT de Alianza: "Aprecio"

Uno de los entrenadores que hizo historia en la selección peruana es Ricardo Gareca. El 'Tigre' lideró el equipo que clasificó con la bicolor a la Copa del Mundo Rusia 2018. Además, entre sus logros con el combinado patrio, resalta un subcampeonato en la Copa América y la participación en dos repechajes para el Mundial.

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El 'Tigre' también tuvo un paso por Universitario de Deportes, donde ganó el título del Torneo Apertura 2008. En una reciente entrevista, el entrenador argentino recordó con cariño al cuadro crema y aseguró que siempre tendrá un lugar en su corazón.

Luego, a pesar del cariño que tiene por Universitario, el DT no descartó aceptar una oferta de Alianza Lima. Explicó que siempre su profesión está por delante y no rechazará si le llega una buena propuesta del cuadro blanquiazul.

“Yo no sé (ser DT de Alianza); en ese aspecto soy una persona muy profesional. Jamás me voy a olvidar de Universitario porque me trataron bien. Tengo un gran aprecio por el club, por lo vivido. El otro tema es estrictamente en lo profesional. Estoy más ligado a la U, porque en el Perú solo dirigí a la U”, expresó Ricardo Gareca Teledeportes.

¿De qué equipo es hincha Ricardo Gareca?

En la presentación de su programa La Sustancia, Ricardo Gareca no dudó en revelar que es hincha de Vélez. En el Perú, el estratega argentino confesó que tiene un cariño por la selección peruana.

“Yo soy de Vélez, toda la vida fui hincha de Vélez, de acá de Perú soy hincha de la selección”, contó el entrenador que pasó por la bicolor y la selección chilena.