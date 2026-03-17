Ricardo Gareca sorprende al revelar de que equipo es hincha: “Yo soy…”

Ricardo Gareca volvió a aparecer, pero esta vez en su nuevo programa ‘La Sustancia’, donde se conversó sobre diversos temas. El exentrenador de la selección peruana volvió a hablar sobre distintos aspectos relacionados al fútbol; no obstante, fue sorprendido cuando se le consultó por qué equipo es hincha.

Aunque trató de evadir la respuesta, el ‘Tigre’ manifestó que es hincha de Vélez, club del cual formó parte durante su etapa como jugador y entrenador. No obstante, esta respuesta no convenció a los demás conductores, por lo que fueron más específicos al preguntarle qué club seguía aquí, en el Perú.

Ricardo Gareca sorprende al revelar de qué equipo es hincha

Ante la pregunta, los espectadores pensaron que iba a escoger entre clubes como Universitario de Deportes, Alianza Lima o Sporting Cristal. No obstante, su respuesta fue más allá. “Yo soy de Vélez, toda la vida fue hincha de Vélez, de acá de Perú soy hincha de la selección”, fueron las palabras de Gareca, que una vez más, no ocultó el cariño que le tiene a la Bicolor.

¿Cuántos partidos dirigió Ricardo Gareca a Perú?

Durante su etapa en la blanquirroja, Gareca estuvo al frente de la selección de Perú en 96 encuentros oficiales, con 41 victorias, 19 empates y 36 derrotas.

¿Qué equipos dirigió Ricardo Gareca?

Tras finalizar su carrera como jugador, el ‘Flaco’ tuvo diferentes destinos como entrenador donde se le recuerda con cariño por su paso por la selección peruana.