Se reveló si Ricardo Gareca será técnico de Alianza Lima si se va Pablo Guede: "Se habla..."

Debido a la crisis que se vive en Alianza Lima, Ricardo Gareca surgió como alternativa para ser reemplazo de Pablo Guede. El 'Tigre' es recordado por la histórica clasificación de la selección peruana al Mundial y actualmente está sin equipo. Como entrenador, solamente fue DT de Universitario en el fútbol peruano.

Revelan si Ricardo Gareca será entrenador de Alianza Lima

A pesar de las especulaciones, se dio a conocer que Ricardo Gareca no llegará a Alianza Lima. Para miles de peruanos, el DT argentino es uno de los mejores, pero no tiene planes de llegar a la institución blanquiazul para ser el reemplazo de Pablo Guede, quien viene siendo cuestionado por sus diferentes planteamientos en todos los partidos.

El periodista Enrique de La Rosa señaló en el programa 'Al ángulo' que no se analiza la posibilidad de integrar a Ricardo Gareca a Alianza Lima. La razón sería porque el 'Tigre' está enfocado en otro proyecto de un canal de streaming que se estrenará pronto.

"Se hablaba un poco, y esto lo voy hablar porque en la interna en eso se hablaba mucho sobre si es que Ricardo Gareca es opción y lo descarto totalmente. Gareca siempre les interesa, pero Gareca no quiere dirigir, es una decisión de él en todo caso. Ahora tiene un proyecto y él está en eso. Y lo de Jorge Fossati ni lo voy a hablar, porque también salió", explicó.

Otros entrenadores que suenan en Alianza Lima

Con el descarte de Ricardo Gareca como entrenador de Alianza Lima, en la directiva del club blanquiazul también se especula sobre la incorporación de otros estrategas, tales como Wilmar Valencia. El jefe de la Unidad Técnica de Menores podría ser una seria posibilidad para asumir la dirección del primer equipo, pero también suena Gustavo Álvarez, quien se especuló sería el DT de la selección peruana.