Girotti explotó en el banco de suplentes porque no jugó ante Sport Boys: "Pateó una botella"

Alianza Lima ganó a Sport Boys en Matute y alcanzó (a falta de los resultados de la fecha 4 del Apertura) el primer puesto del campeonato. Lejos de la alegría por el triunfo, Federico Girotti expresó su malestar por no sumar minutos en el compromiso.

Según indicaron en la transmisión de L1 MAX, Federicco Girotti pateó una botella en el banco de suplentes cuando se dio cuenta de que Pablo Guede realizó sus cinco cambios y no fue considerado.

"Lo que pasa es que no le quedan cambios a Alianza Lima, con el ingreso de Chávez y Burlamaqui, por eso el enojo de Girotti", indicó Ana Lucía Rodríguez.

Federico Girotti es una de las grandes apuestas de Alianza Lima para esta temporada. Los blanquiazules realizaron una importante inversión para comprar el pase del delantero argentino.

Nicolás Tagliani cuestionó el fichaje de Federico Girotti

Nicolás Tagliani fue tajante y no dudó en cuestionar la incorporación de Federico Girotti a Alianza Lima. Señaló que el delantero no tiene la misma característica de juego de Hernán Barcos, resaltando el nivel del 'Pirata'.

"El cordobés que llegó (Federico Girotti) no se compara con Hernán Barcos. El 'Pirata' era una bestia haciendo goles, y sigue haciéndolos. Uno ya sabe los negociados que hay. No está a la altura de la camiseta", señaló Tagliani en Estudio Fútbol.