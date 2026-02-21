Óscar del Portal da firme comentario sobre presente de Alianza: "Lo de la Copa no se va a borrar"

Alianza Lima es líder parcial del Torneo Apertura 2026 tras su victoria ante Sport Boys en Matute. Sin embargo, el cierre del partido dejó sensaciones amargas en la afición blanquiazul, por lo que ahora se sostienen las críticas al trabajo del técnico Pablo Guede. Justamente, uno de los que se pronunció fue Óscar del Portal, quien aclaró que el cuadro 'íntimo' lo gana por más peso individual que colectivo.

Óscar del Portal da firme comentario de Alianza Lima

El comentarista deportivo, Óscar del Portal, estuvo presente en el programa "Al Ángulo" y dejó un análisis de lo que fue el triunfo de Alianza Lima sobre Sport Boys por la Liga 1 2026. En primera instancia, entendió la postura de los hinchas por cómo se cerró el compromiso, por lo que añadió que "lo de la Copa no se va a borrar".

Según palabras del panelista, el equipo lo gana por virtudes de individualidades, más no por un estilo de juego que esté claro en el campo. Esto, genera que el hincha no transmita confianza a los jugadores al no ver que este elenco tiene todas las herramientas para ser firme candidato al título nacional.

"Lo de la Copa no se va a borrar porque hoy Alianza consigue un triunfo por peso individual y no por funcionamiento colectivo. Mientras no alcance un nivel en el que el hincha diga 'este equipo es confiable' o 'está para ser campeón', se le seguirá reprochando lo anterior", manifestó Óscar del Portal en "Al Ángulo".

(VIDEO: Movistar Deportes)

Alianza Lima está invicto en lo que viene siendo el Torneo Apertura de la Liga 1 2026: tres victorias y un empate. Sin embargo, el rendimiento es lo que se cuestiona al plantel liderado por Pablo Guede, que ahora es líder momentáneo del certamen, a la espera de lo que ocurra con los rivales más cercanos como UTC, FBC Melgar y Universitario.