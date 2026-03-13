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ALERTA TOTAL en Dollar Tree de Lexington Park: policía estatal de Maryland BUSCA URGENTEMENTE a sospechoso de agresión y asalto
La Policía Estatal de Maryland busca a un sospechoso de un posible asalto en el Dollar Tree de Lexington Park, y difundió fotos del individuo y su vehículo.
El martes 10 de marzo de 2026, alrededor de las 19:00 horas, se desató un operativo policial en Lexington Park, Maryland, tras un reporte de violencia en un comercio local. Las autoridades de la Policía Estatal de Maryland se movilizaron hasta la tienda Dollar Tree, ubicada en el 21800 de Shangri La Drive, luego de recibir una alerta por un presunto asalto ocurrido dentro del establecimiento.
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Policía estatal de Maryland busca a sospechoso de agresión en tienda Dollar Tree de Lexington Park
Según informó BayNet en su cobertura del suceso, "agentes de la comisaría de Leonardtown de la Policía Estatal de Maryland respondieron a una llamada en la tienda Dollar Tree… por un presunto asalto". La investigación continúa en curso, mientras las autoridades buscan activamente al individuo implicado.
La policía difundió las imágenes del sospechoso y de su vehículo para ayudar en la investigación.
¿Cómo aportar información sobre el sospechoso?
Como parte de la investigación, la Policía Estatal difundió imágenes del sospechoso y del vehículo vinculado al incidente para facilitar su identificación. Las autoridades instan a cualquier persona que posea información relevante a comunicarse con la comisaría de Leonardtown al 301‑475‑8955, extensión 0, mencionando la referencia 26‑MSP‑007590. Las llamadas pueden realizarse de forma anónima, garantizando la confidencialidad de quienes colaboren con la investigación.
Este llamado urgente refuerza el compromiso de las fuerzas de seguridad con esclarecer lo ocurrido en el Dollar Tree de Lexington Park y prevenir situaciones similares en la comunidad.
¿Cuál es el horario de Dollar Tree cerca de mí?
Para conocer el horario exacto del Dollar Tree más cercano en Estados Unidos, tienes varias opciones rápidas y confiables. La mayoría de las tiendas suele abrir entre las 8:00 a. m. y las 9:00 p. m., algunas hasta las 10:00 p. m., aunque el horario puede variar según la ubicación.
- El localizador oficial de Dollar Tree es la fuente más confiable para consultar cambios de horario o cierres durante días festivos.
- Escribe tu ciudad, estado o código postal en la barra de búsqueda.
- Automáticamente verás una lista de tiendas cercanas con dirección completa y el horario diario de cada una, lo que te permite planificar tu visita sin inconvenientes.
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