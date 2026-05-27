Revelan dónde quiere jugar Adrián Quiroz tras ser vinculado con Alianza y la U: "Tiene una..."

Uno de los futbolistas más interesantes que ha mostrado el Torneo Apertura es Adrián Quiroz, volante de Los Chankas que ha despertado el interés de diferentes clubes de la Liga 1 2026. En ese sentido, su representante, Marco Giuseppe, dio a conocer en qué elenco desea jugar el elemento nacional, luego de haber sido vinculado reiteradamente a Alianza Lima y Universitario de Deportes.

En diálogo con Exitosa, el mencionado personaje dio a conocer si realmente existe negociación alguna entre el club de Andahuaylas y uno de los grandes del fútbol peruano. Sin embargo, de momento, debido a que el libro de pases permanece cerrado hasta el mes de julio, el mediocampista de la selección peruana sigue enfocado únicamente en el último partido que tendrán los ‘Guerreros’ en la primera parte de la temporada.

“No hay ningún acercamiento directo con ningún club, sea Alianza Lima u otros equipos que hablan por todos los medios. Yo dejé bien en claro que la primera idea para Adrián es salir al extranjero. Todavía no se abre esa ventana de negociación, aún faltan partidos y es muy feo decir que estamos negociando jugadores. Aún le falta un partido a Los Chankas”, indicó Marco Giuseppe sobre la llegada de Adrián Quiroz a Alianza Lima o a alguna otra institución de la Liga 1 2026.

Adrián Quiroz lleva 16 partidos esta temporada.

"Tiene una cláusula de salida, tanto para el medio nacional como para el extranjero”, agregó el representante del futbolista, y dejó claro que, si un club desea hacerse con los servicios del volante, deberá negociar directamente con Los Chankas. Vale precisar que el mediocampista tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, por un año y medio más.

¿Cuál es el valor de Adrián Quiroz?

Actualmente, Adrián Quiroz tiene un valor de 400 mil euros en el mercado de transferencias y registra la cotización más elevada que ha alcanzado a lo largo de su carrera profesional. Si llega a Alianza Lima y sale campeón del Torneo Clausura, sin duda, su precio se elevará aún más en los próximos meses.