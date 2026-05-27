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Los posibles rivales de Cienciano en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano terminó segundo en la zona B de la Copa Sudamericana 2026 y aún deberá esperar a un club que quede tercero en la fase de grupos de la Libertadores.

Jostein Canales
Cienciano quedó segundo en el grupo B de la Copa Sudamericana 2026 y jugará los playoffs.
Cienciano quedó segundo en el grupo B de la Copa Sudamericana 2026 y jugará los playoffs. | Foto: Club Cienciano
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Esta semana se disputa la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026, en la que se define qué clubes disputarán los octavos de final y cuáles afrontarán los playoffs. De momento, Cienciano continuará compitiendo a nivel internacional y solo falta conocer a su rival.

Boca Juniors y U. Católica juegan por la fecha 6 del grupo D de la Copa Libertadores 2026.

PUEDES VER: Boca Juniors vs. U. Católica por Copa Libertadores: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

El 'Papá' quedó en el segundo lugar del grupo B de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 con Juventud en la altura del Cusco, por lo que tendrá que esperar hasta el jueves a un equipo que termine tercero en la Libertadores, que puede ser del mismo país.

Vale precisar que las llaves de los playoffs no se hacen por sorteo, sino por los puntos obtenidos en la fase de grupos. Del 9° al 16° están los segundos de la Copa Sudamericana y del 17° al 24° aparecen los terceros de la Copa Libertadores. Los emparejamientos son así: el 9° contra el 24°, el 10° vs. el 23°, el 11° vs. el 22°, el 12° vs. el 21°, el 13° vs. el 20°, el 14° vs. el 19°, el 15° vs. el 18° y el 16° vs. el 17°.

Lo que sí es un hecho es que Cienciano, al obtener 8 puntos, no será uno de los mejores segundos de la Copa Sudamericana y podría enfrentarse a uno de los terceros mejor ubicados de la Libertadores, como Lanús o Nacional.

Posibles rivales de Cienciano en los playoffs de Copa Sudamericana 2026

Tabla de los segundos de la Copa Sudamericana (sujeto a cambios)

  • 9° Gremio
  • 10° Bragantino
  • 11° Vasco da Gama
  • 12° O'Higgins
  • 13° Caracas
  • 14° Cienciano
  • 15° Falta conocer
  • 16° Santos

Tabla de los terceros de la Copa Libertadores (sujeto a cambios)

  • 17° Universidad Central
  • 18° Lanús
  • 19° Santa Fe
  • 20° Nacional
  • 21° DIM
  • 22° Falta conocer
  • 23° Falta conocer
  • 24° Bolívar

Recordemos que aún falta que algunos clubes disputen la última fecha de la fase de grupos, como Boca Juniors, Palmeiras, Cruzeiro e incluso Sporting Cristal, que muy probablemente se cruce con Cienciano en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, sin importar que sean del mismo país.

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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