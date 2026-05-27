- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cienciano vs Juventud
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Copa Libertadores
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
Los posibles rivales de Cienciano en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026
Cienciano terminó segundo en la zona B de la Copa Sudamericana 2026 y aún deberá esperar a un club que quede tercero en la fase de grupos de la Libertadores.
Esta semana se disputa la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026, en la que se define qué clubes disputarán los octavos de final y cuáles afrontarán los playoffs. De momento, Cienciano continuará compitiendo a nivel internacional y solo falta conocer a su rival.
El 'Papá' quedó en el segundo lugar del grupo B de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 con Juventud en la altura del Cusco, por lo que tendrá que esperar hasta el jueves a un equipo que termine tercero en la Libertadores, que puede ser del mismo país.
Vale precisar que las llaves de los playoffs no se hacen por sorteo, sino por los puntos obtenidos en la fase de grupos. Del 9° al 16° están los segundos de la Copa Sudamericana y del 17° al 24° aparecen los terceros de la Copa Libertadores. Los emparejamientos son así: el 9° contra el 24°, el 10° vs. el 23°, el 11° vs. el 22°, el 12° vs. el 21°, el 13° vs. el 20°, el 14° vs. el 19°, el 15° vs. el 18° y el 16° vs. el 17°.
Lo que sí es un hecho es que Cienciano, al obtener 8 puntos, no será uno de los mejores segundos de la Copa Sudamericana y podría enfrentarse a uno de los terceros mejor ubicados de la Libertadores, como Lanús o Nacional.
Posibles rivales de Cienciano en los playoffs de Copa Sudamericana 2026
Tabla de los segundos de la Copa Sudamericana (sujeto a cambios)
- 9° Gremio
- 10° Bragantino
- 11° Vasco da Gama
- 12° O'Higgins
- 13° Caracas
- 14° Cienciano
- 15° Falta conocer
- 16° Santos
Tabla de los terceros de la Copa Libertadores (sujeto a cambios)
- 17° Universidad Central
- 18° Lanús
- 19° Santa Fe
- 20° Nacional
- 21° DIM
- 22° Falta conocer
- 23° Falta conocer
- 24° Bolívar
Recordemos que aún falta que algunos clubes disputen la última fecha de la fase de grupos, como Boca Juniors, Palmeiras, Cruzeiro e incluso Sporting Cristal, que muy probablemente se cruce con Cienciano en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, sin importar que sean del mismo país.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90