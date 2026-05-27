Los posibles rivales de Cienciano en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

Esta semana se disputa la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026, en la que se define qué clubes disputarán los octavos de final y cuáles afrontarán los playoffs. De momento, Cienciano continuará compitiendo a nivel internacional y solo falta conocer a su rival.

El 'Papá' quedó en el segundo lugar del grupo B de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 con Juventud en la altura del Cusco, por lo que tendrá que esperar hasta el jueves a un equipo que termine tercero en la Libertadores, que puede ser del mismo país.

Vale precisar que las llaves de los playoffs no se hacen por sorteo, sino por los puntos obtenidos en la fase de grupos. Del 9° al 16° están los segundos de la Copa Sudamericana y del 17° al 24° aparecen los terceros de la Copa Libertadores. Los emparejamientos son así: el 9° contra el 24°, el 10° vs. el 23°, el 11° vs. el 22°, el 12° vs. el 21°, el 13° vs. el 20°, el 14° vs. el 19°, el 15° vs. el 18° y el 16° vs. el 17°.

Lo que sí es un hecho es que Cienciano, al obtener 8 puntos, no será uno de los mejores segundos de la Copa Sudamericana y podría enfrentarse a uno de los terceros mejor ubicados de la Libertadores, como Lanús o Nacional.

Posibles rivales de Cienciano en los playoffs de Copa Sudamericana 2026

Tabla de los segundos de la Copa Sudamericana (sujeto a cambios)

9° Gremio

10° Bragantino

11° Vasco da Gama

12° O'Higgins

13° Caracas

14° Cienciano

15° Falta conocer

16° Santos

Tabla de los terceros de la Copa Libertadores (sujeto a cambios)

17° Universidad Central

18° Lanús

19° Santa Fe

20° Nacional

21° DIM

22° Falta conocer

23° Falta conocer

24° Bolívar

Recordemos que aún falta que algunos clubes disputen la última fecha de la fase de grupos, como Boca Juniors, Palmeiras, Cruzeiro e incluso Sporting Cristal, que muy probablemente se cruce con Cienciano en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, sin importar que sean del mismo país.