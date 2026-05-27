Alianza Lima suma histórica incorporación pensando en el Torneo Clausura 2026: "Fortaleciendo..."

Alianza Lima es campeón del Torneo Apertura 2026, pero sabe que debe prepararse de cara al Clausura de la Liga 1. En ese sentido, los blanquiazules siguen reforzándose de la mejor manera y recientemente informaron mediante sus redes sociales sobre la flamante incorporación que concretaron. A continuación, te brindamos todos los detalles al respecto.

'El Club Alianza Lima continúa fortaleciendo su ecosistema comercial con la incorporación de VEGA, cadena 100% peruana de supermercados, mayoristas y markets, como Patrocinador Asociado del Primer Equipo masculino', indicó el club en un comunicado oficial. De esta forma, los íntimos tienen un nuevo aliado comercial para lo que resta de la temporada.

Con una sólida presencia en Lima Metropolitana y Callao, VEGA se ha consolidado como una alternativa cercana, accesible y confiable para miles de familias y emprendedores del país, al ofrecer una amplia variedad de productos a precios competitivos. Su propuesta de valor, enfocada en el ahorro, la calidad y una experiencia de compra pensada para resolver el día a día, la posiciona como un actor relevante dentro del sector retail peruano.

Asimismo, Alianza Lima informó que ambas instituciones trabajarán en conjunto en el desarrollo de iniciativas y experiencias dirigidas a la numerosa hinchada blanquiazul. Es decir, pronto se anunciarán beneficios y descuentos exclusivos para todos los aficionados de Matute, con el objetivo de generar una mayor cercanía con la hinchada.

Alianza Lima y su nueva sociedad con VEGA.

Gerente de Corporación Vega habló del vínculo con Alianza Lima

“Sumarnos a la familia aliancista representa una gran oportunidad para VEGA, al tratarse de un club con mucha historia y una conexión única con su hinchada. Nos identificamos con valores como la unión, el compromiso y el trabajo constante, y confiamos en que este 2026, año en el que cumplimos 30 años, esta alianza nos permitirá seguir acercándonos a más familias peruanas y generar experiencias especiales para nuestros clientes e hinchas”, señaló Jerson Vega, Gerente General de Corporación Vega.

Diego Montoya se pronunció sobre la alianza con VEGA

Diego Montoya, Gerente Comercial, Marketing y Comunicaciones de Alianza Lima, señaló: “Estamos muy entusiasmados de que VEGA se incorpore como Patrocinador Asociado del Club, siendo además la primera cadena retail en apostar por el Primer Equipo. Este tipo de alianzas no solo fortalecen nuestro ecosistema comercial, sino que permiten seguir generando valor real para nuestra hinchada, a través de nuevas experiencias y beneficios exclusivos que estaremos anunciando próximamente. Nos enorgullece ver cómo marcas nacionales como VEGA encuentran en Alianza Lima una plataforma sólida de crecimiento, respaldada por una comunidad altamente comprometida con quienes acompañan al equipo”.