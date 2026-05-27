Alianza Lima anuncia la salida de figura para la segunda parte del año: "Muchos éxitos"

Los hinchas de Alianza Lima están totalmente felices luego de haber obtenido el título del Torneo Apertura 2026, lo que los acerca cada vez más al campeonato de la Liga 1. Sin embargo, los aficionados saben que no es la única consigna que tiene la institución blanquiazul, ya que aspira a seguir en lo más alto de cada disciplina en la que compite, como la Liga Peruana de Vóley.

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Tras el tricampeonato histórico del vóley nacional, ahora las íntimas deben prepararse mejor que nunca si quieren seguir defendiendo su corona y hacer un buen papel a nivel internacional, sobre todo porque se quedaron sin Facundo Morando como director técnico. A ello se suma la salida de una figura extranjera que estuvo a lo largo de la reciente temporada. Nos referimos a Doris González.

Mediante su cuenta oficial de 'X', Alianza Lima anunció que la deportista colombiana no continuará en Matute para la Liga Peruana 2026/2027. “Gracias, Doris, por acompañarnos en este camino y representar a Alianza Lima con compromiso, dedicación y entrega. Te deseamos muchos éxitos en tus próximos desafíos y lo mejor en esta nueva etapa”, indicó el actual monarca de nuestro país.

Doris González no va más en Alianza Lima.

De esta forma, la 'cafetera' se suma a las bajas que tendrá el conjunto victoriano de cara a la siguiente campaña, en la que las íntimas buscarán el tetracampeonato nacional. Recordemos que la Liga Peruana de Vóley comenzará, si todo marcha igual que el año pasado, en octubre próximo, y terminará en mayo del 2027. Las blanquiazules aún no han definido a su nuevo director técnico, pero se espera que pronto Cenaida Uribe tome cartas en el asunto.

Altas y bajas de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

De momento, Alianza Lima ha perdido a Maeva Orlé, Elina Rodríguez, Yanlis Feliz, Doris Manco, Doris González y Facundo Morando (DT). En cuanto a fichajes, las blanquiazules han anunciado a Cristina Cuba, Flavia Montes, Allison Hoolland y Daniela Bulaich. Finalmente, sobre los rumores en torno al director técnico, se dice que el encargado de asumir el rol será Alejandro Miguel Schneider.