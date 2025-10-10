0
Cenaida Uribe revela qué hizo al conocer relación entre expreparador de Alianza y Julieta Lazcano

¡Drástica reacción! Jefa de equipo de vóley de Alianza Lima, Cenaida Uribe, dejó fuerte mensaje tras enterarse el vínculo entre la voleibolista argentina y el preparador físico.

    Cenaida Uribe y una inesperada revelación sobre Julieta Lazcano.
    Cenaida Uribe y una inesperada revelación sobre Julieta Lazcano. | Ovación | Composición: Líbero
    Alianza Lima es el vigente bicampeón de la Liga Peruana de Vóley al vencer a Regatas en la final. Meses después de este nuevo logro del equipo blanquiazul, la jefa de equipo, Cenaida Uribe, dio a conocer detalles inéditos sobre el caso de una de las figuras del plantel, Julieta Lazcano.

    Y es que la salida de la voleibolista argentina causó mucha sorpresa entre la hinchada, pues era una de las piezas claves en el esquema de juego; sin embargo, se reveló que la deportista tuvo una relación con David Torres, preparador físico del club victoriano en aquel entonces. 

    ¿Qué dijo Cenaida Uribe sobre Julieta Lazcano en Alianza Lima?

    “Para mí terminó mal (la relación). No puedes tener una jugadora que se meta con un preparador físico. Nunca me di cuenta. Lo primero que hice fue sacarlo a él porque eso no se permite. Siempre lo he escuchado de entrenadores: entrenador que se mete con jugadora está fuera inmediatamente. Es lo que yo hice”, contó en el programa '¡De Una!' de Radio Ovación.

    (Video: Ovación)

    Cenaida Uribe explicó sentirse decepcionada tras esta situación, afirmando que no se había dado cuenta.  Incluso, contó que había puesto su profesionalismo como ejemplo en el plantel.  

    “Me chocó un montón, no me di cuenta para nada. Mi relación con ella, obviamente, quedó en cero porque eso no se hace. A pesar de que yo siempre decía que Julieta era el ejemplo de lo que tiene que tiene que ser una profesional, y no me di cuenta de lo otro. En la cancha era un ejemplo, pero sobre lo que hacen afuera yo no llego. Fue una decepción. No hay ninguna relación”, resaltó.

