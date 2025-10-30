Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones: clasificación con la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Más allá de que Universitario logró proclamarse campeón de la Liga 1 2025, restan definirse el orden de los clasificados para la Copa Libertadores 2026 y la Sudamericana. Para ello, es importante sumar la mayor cantidad de puntos en estas tres fechas que restan. Además, también se conocerá qué equipos descenderán a la Liga 2 la próxima temporada. Mira cómo marcha la tabla de posiciones y al Acumulado.

Acumulado Liga 1 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 33 44 78 2. Cusco FC 32 24 63 3. Alianza Lima 32 19 61 4. Melgar 34 15 55 5. Sporting Cristal 32 18 54 6. Alianza Atlético 32 12 50 7. Deportivo Garcilaso 33 7 48 8. Sport Huancayo 33 0 45 9. ADT 32 -7 45 10. Cienciano 32 7 44 11. Los Chankas 31 -8 44 12. Atlético Grau 32 -3 37 13. Sport Boys 32 -9 35 14. Comerciantes Unidos 32 -15 33 15 UTC 32 -23 31 16. Juan Pablo II 32 -16 30 17. Ayacucho FC 32 -21 29 18. Alianza Universidad 32 -29 24 19. Binacional - - -

Tabla de posiciones de Liga 1 - Clausura

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 15 18 39 2. Cusco FC 14 10 29 3. Alianza Lima 14 7 24 4. Melgar 14 7 24 5. Sporting Cristal 14 11 22 6. Comerciantes Unidos 14 -1 22 7. Cienciano 14 3 21 8. ADT 14 -1 21 9. Garcilaso 15 -2 21 10. Los Chankas 13 -8 21 11. Alianza Atlético 14 1 16 12. Sport Huancayo 15 -2 15 13. Atlético Grau 14 -2 15 14. Sport Boys 14 -7 15 15. Ayacucho FC 14 -8 14 16. Alianza Universidad 14 -12 13 17. UTC 14 -6 12 18. Juan Pablo II 14 - 8 11 19. Binacional - - -

Partidos Liga 1: programación fecha 17

VIERNES 31

8:00 p. m. Alianza Lima vs Melgar

SÁBADO 1

1:00 p. m. Chankas vs Ayacucho

3:15 p. m. Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal

6:00 p. m. Deportivo Garcilaso vs ADT

DOMINGO 2