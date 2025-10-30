- Hoy:
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones: clasificación con la fecha 17 del Torneo Clausura 2025
Tabla de posiciones de la Liga 1 y el Acumulado a falta de tres fecha para el final del Clausura el cual define los clasificados a torneos internacionales y descendidos.
Más allá de que Universitario logró proclamarse campeón de la Liga 1 2025, restan definirse el orden de los clasificados para la Copa Libertadores 2026 y la Sudamericana. Para ello, es importante sumar la mayor cantidad de puntos en estas tres fechas que restan. Además, también se conocerá qué equipos descenderán a la Liga 2 la próxima temporada. Mira cómo marcha la tabla de posiciones y al Acumulado.
Acumulado Liga 1 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|33
|44
|78
|2. Cusco FC
|32
|24
|63
|3. Alianza Lima
|32
|19
|61
|4. Melgar
|34
|15
|55
|5. Sporting Cristal
|32
|18
|54
|6. Alianza Atlético
|32
|12
|50
|7. Deportivo Garcilaso
|33
|7
|48
|8. Sport Huancayo
|33
|0
|45
|9. ADT
|32
|-7
|45
|10. Cienciano
|32
|7
|44
|11. Los Chankas
|31
|-8
|44
|12. Atlético Grau
|32
|-3
|37
|13. Sport Boys
|32
|-9
|35
|14. Comerciantes Unidos
|32
|-15
|33
|15 UTC
|32
|-23
|31
|16. Juan Pablo II
|32
|-16
|30
|17. Ayacucho FC
|32
|-21
|29
|18. Alianza Universidad
|32
|-29
|24
|19. Binacional
|-
|-
|-
Tabla de posiciones de Liga 1 - Clausura
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|15
|18
|39
|2. Cusco FC
|14
|10
|29
|3. Alianza Lima
|14
|7
|24
|4. Melgar
|14
|7
|24
|5. Sporting Cristal
|14
|11
|22
|6. Comerciantes Unidos
|14
|-1
|22
|7. Cienciano
|14
|3
|21
|8. ADT
|14
|-1
|21
|9. Garcilaso
|15
|-2
|21
|10. Los Chankas
|13
|-8
|21
|11. Alianza Atlético
|14
|1
|16
|12. Sport Huancayo
|15
|-2
|15
|13. Atlético Grau
|14
|-2
|15
|14. Sport Boys
|14
|-7
|15
|15. Ayacucho FC
|14
|-8
|14
|16. Alianza Universidad
|14
|-12
|13
|17. UTC
|14
|-6
|12
|18. Juan Pablo II
|14
|- 8
|11
|19. Binacional
|-
|-
|-
Partidos Liga 1: programación fecha 17
VIERNES 31
- 8:00 p. m. Alianza Lima vs Melgar
SÁBADO 1
- 1:00 p. m. Chankas vs Ayacucho
- 3:15 p. m. Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal
- 6:00 p. m. Deportivo Garcilaso vs ADT
DOMINGO 2
- 1:00 p. m. Alianza Universidad vs Cusco FC
- 3:30 p. m. Atlético Grau vs Alianza Atlético
- 6:00 p. m. Cienciano vs Juan Pablo II
- 6:00 p. m. Sport Boys vs UTC
