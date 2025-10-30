0
¡LO ÚLTIMO!
Palmeiras vs Flamengo juegan la final de la Libertadores

Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones: clasificación con la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 y el Acumulado a falta de tres fecha para el final del Clausura el cual define los clasificados a torneos internacionales y descendidos.

Sandra Morales
Tabla de posiciones de la Liga 1 y Acumulado 2025 a falta de 3 fechas para el final
Tabla de posiciones de la Liga 1 y Acumulado 2025 a falta de 3 fechas para el final | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Más allá de que Universitario logró proclamarse campeón de la Liga 1 2025, restan definirse el orden de los clasificados para la Copa Libertadores 2026 y la Sudamericana. Para ello, es importante sumar la mayor cantidad de puntos en estas tres fechas que restan. Además, también se conocerá qué equipos descenderán a la Liga 2 la próxima temporada. Mira cómo marcha la tabla de posiciones y al Acumulado.

Estas son las alineaciones de Alianza Lima y Melgar para el partido por el Torneo Clausura 2025.

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs. Melgar: el sorpresivo once de Gorosito para ganar en Matute

Acumulado Liga 1 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario334478
2. Cusco FC322463
3. Alianza Lima321961
4. Melgar341555
5. Sporting Cristal321854
6. Alianza Atlético321250
7. Deportivo Garcilaso33748
8. Sport Huancayo33045
9. ADT32-745
10. Cienciano32744
11. Los Chankas31-844
12. Atlético Grau32-337
13. Sport Boys32-935
14. Comerciantes Unidos32-1533
15 UTC32-2331
16. Juan Pablo II32-1630
17. Ayacucho FC32-2129
18. Alianza Universidad32-2924
19. Binacional---

Tabla de posiciones de Liga 1 - Clausura

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario151839
2. Cusco FC141029
3. Alianza Lima14724
4. Melgar14724
5. Sporting Cristal141122
6. Comerciantes Unidos14-122
7. Cienciano14321
8. ADT 14-121
9. Garcilaso15-221
10. Los Chankas13-821
11. Alianza Atlético14116
12. Sport Huancayo15-215
13. Atlético Grau14-215
14. Sport Boys14-715
15. Ayacucho FC14-814
16. Alianza Universidad14-1213
17. UTC14-612
18. Juan Pablo II14- 811
19. Binacional---

Partidos Liga 1: programación fecha 17

VIERNES 31

  • 8:00 p. m. Alianza Lima vs Melgar

SÁBADO 1

  • 1:00 p. m. Chankas vs Ayacucho
  • 3:15 p. m. Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal
  • 6:00 p. m. Deportivo Garcilaso vs ADT

DOMINGO 2

  • 1:00 p. m. Alianza Universidad vs Cusco FC
  • 3:30 p. m. Atlético Grau vs Alianza Atlético
  • 6:00 p. m. Cienciano vs Juan Pablo II
  • 6:00 p. m. Sport Boys vs UTC

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Fossati destacó a exfigura de U. Católica que firmó por Universitario hasta 2027: "Sigue creciendo"

  2. Se revelaron las dos figuras que no seguirán en Alianza Lima tras perder el título: "Competencia..."

  3. Atacante de la selección peruana cerca de firmar con Universitario: "Quiero el tetracampeonato"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano