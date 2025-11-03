¿Cómo se define el "Perú 2" de la Liga 1 2025 entre Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal?

Con Universitario de Deportes como tricampeón del fútbol peruano en este 2025, ahora la Liga 1 se aguarda emotivas llaves en los Playoffs para definir al "Perú 2" que jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal pugnan por ese boleto, por lo que te detallamos el formato de esta instancia del torneo.

¿Cómo se define el "Perú 2" en los Playoffs de la Liga 1?

Los equipos que afrontan esta instancia del campeonato son el segundo, tercero y cuarto de la Tabla Acumulada al cierre del Torneo Clausura 2025. De momento, el orden es el siguiente: Cusco FC (2°), Alianza Lima (3°) y Sporting Cristal (4°). Aquel equipo que termina en la segunda casilla, esperado su turno en el denominado "Playoffs Fase 2", mientras que los otros dos relegados en la clasificación afrontan el "Playoffs Fase 1".

"Los dos (02) Clubes clasificados a los Play-Offs Fase 1 jugarán partidos de ida y vuelta. El Club ubicado en el cuarto lugar de la Tabla de Posiciones Acumulada será local en el partido de ida, el Club ubicado en el tercer lugar de la Tabla de Posiciones Acumulada será local en el partido de vuelta", indica las bases de la Liga 1 2025.

Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal desean jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El ganador de los Playoffs Fase 1 entre el tercero y cuarto del Acumulado, se verá cara a cara ante aquel plantel que se haya ubicado en la segunda casilla de la clasificación anual. De igual manera, el 2° de la tabla general cierra la llave en condición de local, mientras que el partido de ida lo hará en condición de visitante.

El equipo que logre acreditarse como ganador de los Playoffs Fase 2 se proclamará como Sub campeón Nacional de la Liga 1 2025. Por ende, será "Perú 2" ante la vista de la Conmebol y afrontará la Copa Libertadores 2026 desde la fase de grupos.

¿Tiempo extra o penales en la definición por ser "Perú 2"?

En ambos casos de los Playoffs Fase 1 y 2, la modalidad de clasificación será en base a puntos. En caso la paridad se mantenga, se declarará ganador a quien tenga mayor diferencia de goles. De persistir el empate en la llave, todo se definirá en una tanda de penales de manera directa. No habrá tiempo extra en esta ocasión.

"El Club que obtenga mayor cantidad de puntos en estos dos partidos del Play-Off Final será declarado Sub-Campeón Nacional de la Liga1 Te Apuesto 2025. En caso de igualdad de puntos al término de los dos partidos del Play-Off Fase 2, se consagrará Sub-Campeón Nacional el Club con la mejor diferencia de goles. De mantenerse la igualdad, se definirá al ganador mediante tanda de penales, de acuerdo con las Reglas de Juego", indica el reglamento de la Liga 1 2025.