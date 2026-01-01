Sebastián Britos y su último mensaje a Universitario tras acuerdo con Peñarol: "No me..."

Universitario de Deportes cerró la temporada 2025 anunciando algunas incorporaciones, pero también salidas como fue el caso de Sebastián Britos. El arquero uruguayo no forma parte del proyecto para el 2026 en el que lucharán por el tetracampeonato, sorprendiendo a la mayoría de hinchas.

Cabe recordar que el experimentado guardameta llegó el 2024 para ser el ‘1’ del arco crema, consolidándose como uno de los mejores refuerzos; sin embargo, no mantuvo el nivel con el que inició en la ‘U’ y ahora se conoció que su futuro será Peñarol. En ese contexto, compartió una importante publicación.

Sebastián Britos captó la atención en las redes sociales

“Dos años tan intensos como hermosos. Gracias Universitario por dejarme ser parte del Centenario y de tu historia. Gracias a toda la gente que brindó el apoyo incondicional y el cariño a lo largo de estos dos años”, inició el arquero uruguayo en su post vía Instagram que difundió el 31 de diciembre.

En esa línea, resaltó el trabajo de todas las personas que forman parte del club merengue, dejando un emotivo mensaje. Cabe recordar que Sebastián Britos manifestó su intención de continuar en Universitario defendiendo el arco. Ahora, Diego Romero será el encargado de reemplazarlo en busca del ‘Tetra’.

La publicación de Sebastián Britos a Universitario

“No me quiero olvidar de nadie, a toda esa gente que forma parte del club: staff, área administrativa, marketing, etc. A las personas que conviven con nosotros diariamente, utilería, seguridad, cocina, nutrición y cuerpo médico. Cuerpos técnicos y compañeros que vivimos momentos únicos llenos de éxitos. Me llevo el cariño y el respeto por siempre. ¡Abrazo grande Cremas!”, agregó.

