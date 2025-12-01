Sebastián Britos no continuará en Universitario de Deportes la próxima temporada de la Liga 1, tras no ser considerado por el club merengue para ocupar el puesto de arquero titular. Quien ocupará esa posición será el flamante fichaje Diego Romero. Ante esta situación, el uruguayo salió al frente para expresar un fuerte comentario sobre el guardameta peruano.

En la conversación con Radio Programas del Perú (RPP), Britos fue consultado sobre su salida de Universitario, sus planes a futuro y cómo ve el puesto que dejará, dejando un rotundo mensaje sobre Romero, quien llegará a la escuadra crema desde Banfield.

"Si lo han hecho volver (Diego Romero) es porque el club lo necesitará y él habrá hecho méritos para volver", comenzó diciendo el destacado arquero uruguayo que tuvo paso por Universitario.

Video: RPP

"Lo único que sé es que el lugar que yo ocupé no es fácil. Si lo puede hacer (Diego Romero), depende de él. No es fácil estar plantado en el arco de la 'U'. Tengamos en cuenta que está en el equipo más grande del país. A mí no te tocó fallar en partidos decisivos.", continuó.

La explicación que da Sebastián Britos sobre lo que significa ser arquero de Universitario, explica que no es tarea fácil estar atajando ante miles de hinchas que te observan, por lo que la presión siempre está presente.

Es por eso que Diego Romero solo depende de demostrar la experiencia que ha ganado en Argentina para consolidarse como arquero de Universitario de Deportes en la temporada 2026.

Es importante mencionar que en esta misma entrevista, el arquero uruguayo fue consultado sobre cómo se dio su salida del club, relatando que los directivos como Franco Velazco, administrador de Universitario, y Álvaro Barco, gerente deportivo, no tomaron la decisión adecuada para comunicarle a Britos sobre su salida.

"Me comunicaron mi salida el presidente y gerente deportivo en la mañana del último entrenamiento del año", explicó al programa 'Fútbol como cancha'.

Esto quiere decir que para Sebastián Britos, Universitario de Deportes sigue siendo el club más grande del fútbol peruano, pero hubo una buena comunicación entre la directiva y él para hablar de su no renovación.