Jesús Castillo dio fuerte comentario sobre Cristal tras no volver al club: "Nunca me..."

Jesús Castillo, jugador que se coronó como tricampeón del fútbol peruano con Universitario de Deportes, fue entrevistado por un medio y fue consultado sobre Sporting Cristal, club donde nació como futbolista y también fue campeón de la Liga 1. Ante ello, dio una fuerte revelación que involucra al mediocampista y al equipo celeste.

En la conversación con Latina, Castillo fue consultado si recibió el llamado de Cristal para ser su jugador a mitad de la temporada 2025, luego de no ser considerado en su antiguo equipo, Gil Vicente.

El volante que actualmente defiende los colores de Universitario no se guardó nada y reveló que nunca ha querido hablar sobre Cristal, pero aprovechó esa entrevista para hacerlo.

En ella, Jesús Castillo reveló que nunca recibió el llamado de Sporting Cristal para ser su nuevo jugador en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Video: Latina

"No, eso es algo de lo que nunca he hablado. Nunca quiero involucrarme tanto con Cristal porque se pueden decir muchas cosas que nadie sabe. Nadie se comunicó conmigo. Había un compañero que tuve en Cristal y que estuvo interesado en que yo fuera a Cristal. Simplemente nunca recibí una llamada y ahí quedó", manifestó.

Además, Castillo declaró que hubo una amistad que pertenece actualmente a Cristal y estuvo muy pendiente para que el mediocampista vuelva a vestirse de celeste y no firme por otros clubes.

No obstante, el poco interés que recibió Jesús Castillo de Sporting Cristal terminó en que el futbolista fichara por Universitario de Deportes, club donde se coronó campeón del fútbol peruano, obteniendo un gran rendimiento cuando Jorge Fossati lo necesitaba.