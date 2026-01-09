FC Cajamarca toma firme decisión con Hernán Barcos en medio de la pretemporada 2026

Uno de los jugadores que paralizó a millones de aficionados peruanos fue Hernán Barcos. El atacante de 41 años cerró su etapa con Alianza Lima para impacto de sus seguidores, por lo que había una incertidumbre en base a su futuro. Semanas después de este suceso, se definió que el 'Pirata' fuera nuevo jugador de FC Cajamarca por toda la Liga 1 2026.

En medio de la pretemporada que se lleva a cabo en el norte del país, se pudo conocer que la directiva y comando técnico de FC Cajamarca le han comunicado de una decisión para la Liga 1 2026. Sabiendo de la trayectoria de Barcos no solo en Alianza Lima, sino a nivel sudamericano, le confirmaron el dorsal que empleará para su debut con los cajamarquinos.

Según pudo informar el periodista Ernesto Jerónimo Macedo de L1 MAX, Hernán Barcos lucirá el dorsal '9' para la temporada 2026 de la Liga 1. De esta manera, el atacante de origen argentino impondrá este número como lo hizo con camiseta de Alianza Lima durante cinco largos años.

Hernán Barcos entrena con FC Cajamarca en una ardua pretemporada.

Es evidente que el 'Pirata' será el máximo referente de FC Cajamarca en zona ofensiva, sabiendo que tiene a su lado a exfutbolistas de Alianza Lima que han logrado brillar en diversas temporadas. El complemento de todos será fundamental en el afán de conseguir el objetivo, el cual es mantener a la institución en Primera División.

"Cada uno de nosotros estamos acá porque queremos y por el proyecto social y humano. Todos los jugadores, profesores y la dirigencia estamos en la misma línea. FC Cajamarca es un ejemplo del fútbol peruano", fueron las palabras del 'Pirata' tras ser presentado oficialmente en FC Cajamarca.

¿En qué clubes jugó Hernán Barcos?