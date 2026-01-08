¡Golpe! Hernán Barcos recomendó exjoya de Alianza Lima para que firme por FC Cajamarca: "Por un año"

Uno de los jugadores que no siguió en Alianza Lima fue Hernán Barcos. Su salida fue muy polémica para la mirada de los aficionados, más aún al ver que seguirá en carrera con FC Cajamarca. En medio de este mercado de pases que suele ser atractivo en la Liga 1, ahora se ha revelado que el 'Pirata' ha tomado la palabra para recomendar a exjoya de los blanquiazules.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Alianza Lima vs Independiente por Serie Río de la Plata 2026

Hernán Barcos recomendó exjoya de Alianza Lima para FC Cajamarca

Según pudo informar el periodista Jean Pierre Maraví, Hernán Barcos fue clave en la incorporación de Sebastien Pineau, exdelantero de Alianza Lima, para que se sume al primer equipo de FC Cajamarca en esta Liga 1 2026. Dado que lo vio en las divisiones menores del cuadro blanquiazul, ahora ha recomendado al atacante de 22 años para que regrese a la Primera División del fútbol peruano.

"Sebastien Pineau será nuevo jugador de F.C. Cajamarca. Firma contrato por un año. Llega al elenco cajamarquino por recomendación de Hernán Barcos. Se suma al plantel el día de mañana que llegará a Cajamarca. Su último equipo fue el Recreativo Huelva de España", informó el mencionado periodista.

Hernán Barcos fue clave para le llegada de Sebastien Pineau a FC Cajamarca.

Como se conoce, FC Cajamarca ha sorprendido a millones de aficionados al contratar a un número elevado de exjugadores de Alianza Lima. Es claro que la Liga 1 2026 tendrá muchas novedades para el Apertura y Clausura, por lo que hinchas ya palpitan las primeras jornadas a disputarse en el año.

¿En qué clubes jugó Sebastien Pineau?

Alianza Lima

Universidad César Vallejo

Austin FC

Recreativo

Sebastien Penieu llegó a debutar con Alianza Lima en Liga 1

Se dio en la temporada 2022, en el que Sebastien Pineau fue convocado para un partido ante Cienciano por el Torneo Clausura. En aquella oportunidad, el delantero ingresó en el minuto final del partido para lo que fue el triunfo de 0-2 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco.