Canal confirmado para ver Alianza Lima vs Independiente por Serie Río de la Plata 2026

Con la consigna clara y puesta en el título de la Liga 1 2026, así como volver a hacer historia en la próxima edición de la Copa Libertadores, Alianza Lima inició con su pretemporada para llegar en óptimas condiciones a ambas competencias, adaptado al juego de Pablo Guede y con todo sus elementos.

Y la primera prueba que tendrá el cuadro 'blanquiazul' será el torneo internacional denominado la 'Serie Río de la Plata', en el que se medirá ante importantes equipos del continente. Independiente de Avellaneda, Club Atlético Unión y Colo Colo, serán sus primeros oponentes del año.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Independiente?

Alianza Lima iniciará su paso en la 'Serie Río de la Plata' ante Independiente de Avellaneda, este sábado 10 de enero, y la competencia se realizará en la ciudad de Montevide.

Canal confirmado del Alianza Lima vs Independiente

La transmisión del duelo entre Alianza Lima vs Independiente por la Serie Río de la Plata será exclusiva de Disney Plus Premium en el territorio peruano y Sudamérica.

Hora del partido de Alianza Lima vs Independiente

De acuerdo con la organización de la competencia de la Serie Río de la Plata, el encuentro entre 'blanquiazules0 y 'rojos' iniciará a las 7.00 p. m. en el horario peruano, colombiano y ecuatoriano, mientras que en Uruguay y Argentina a las 9.00 p. m.

Alianza Lima inició su pretemporada 2026

Desde el sábado 3 de enero, Alianza Lima comenzó con sus trabajos de preparación para asumir la nueva edición de la Liga 1 y de la Copa Libertadores.