Se fue de Universitario y ahora expresó su deseo de regresar al club crema: "Él vuelve"

Universitario de Deportes no pasa por un gran momento en la Liga 1 tras haber conseguido su primera derrota ante Los Chankas. Por ello, desde la directiva abrieron la posibilidad de incorporar a un futbolista peruano de cara al 2026. Uno de los grandes nombres es el de Piero Quispe, quien tras salir del equipo crema ahora expresó su deseo de regresar.

Se fue de Universitario y ahora expresó su deseo de firmar por el club crema

El periodista Gustavo Peralta reveló en su programa 'Hablemos de Max' sobre la gran posibilidad de Quispe de regresar a Universitario en condición de préstamo desde Sydney FC de Australia en coordinación con el dueño de su pase, Pumas de la UNAM.

Según el comunicador, Piero Quispe desea regresar a Universitario de Deportes solo si la administración de Franco Velazco le ofrece las condiciones contractuales deseadas para firmar su gran regreso.

"Piero Quispe tiene contrato con el Sydney a préstamo con el Pumas hasta mayo. Según lo que tengo entendido porque me lo contaron. Si le ponen las condiciones como tiene que ser, él regresa. Ahora no sé si la U desea establecer esas condiciones para que él regrese", comenzó diciendo.

"Hace unos meses, sí lo llamaron y le hicieron saber el interés de tenerlo. Ahora, creo que la situación de Quispe es regresar al club, a pesar de que su representante maneja opciones de continuar en el extranjero. Quispe está muy entusiasmado, si la 'U' lo convoca, él regresa de inmediato", concluyó.

Video: L1MAX

Piero Quispe se fue de Universitario y ahora expresó su deseo de firmar por el club crema en 2026.

¿Cómo le fue a Piero Quispe en Universitario?

Piero Quispe nació en la filial de Universitario de Deportes, Club Deportivo Héctor Chumpitaz, y tras su gran esfuerzo fue fichado por el club merengue. Su buena técnica y fútbol desde las divisiones menores llamaron la atención de Ángel Comizzo, quien lo hizo debutar en la Liga 1 por primera vez. Durante su estadía hasta el 2023, logró campeonar en ese último año al ganar la gran final contra su clásico rival, Alianza Lima.