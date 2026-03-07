0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Liga 1
EN VIVO
Barcelona vs Athletic Bilbao por LaLiga

Alianza Lima empató 0-0 en intenso partido y preocupa a sus hinchas por rendimiento

Alianza Lima no pudo vencer a su rival y terminó igualando sin goles, lo que causó malestar en sus hinchas al no ver el rendimiento deseado.

Francisco Esteves
Alianza Lima empató 0-0 en intenso partido.
Alianza Lima empató 0-0 en intenso partido. | Foto: Alianza Lima - X.
COMPARTIR

Los hinchas del fútbol peruano están totalmente centrados en lo que viene pasando dentro de la Liga 1 2026, en especial los de Alianza Lima debido a que su club marcha como líder absoluto del Torneo Apertura de la mano de Pablo Guede. Sin embargo, a nivel institucional acaban de generar dudas tras haber empatado 0-0 en un intenso compromiso jugado en la capital.

Sergio Peña y su primera gran noticia tras complicado momento en Alianza Lima

PUEDES VER: Sergio Peña es noticia en su nuevo club: ¿Qué pasó con el exjugador de Alianza Lima?

Mientras el plantel principal se prepara para enfrentar a Melgar por la fecha 6 del campeonato en el Estadio Alejandro Villanueva, el elenco que viene entrenando de cara a la Liga 3 de este año disputó un duelo amistoso con la Universidad César Vallejo. Ninguno pudo hacerse daño en una hora de juego.

Según informó el periodista Gerson Cuba mediante su cuenta oficial de ‘X’, Alianza Lima empató sin goles con la UCV luego de haberse enfrentado en dos tiempos de 30 minutos cada uno. Esto sirve como pretemporada de cara a lo que será una nueva campaña con el objetivo de ascender a la Liga 2, segunda división del Perú.

El año pasado los blanquiazules también disputaron la Liga 3 con una mezcla entre la reserva del club y algunos jugadores que no contaban con rodaje en el primer equipo comandado, en aquel momento, por Néstor Gorosito. No obstante, se quedaron con las ganas de obtener la promoción ya que fueron eliminados en instancias finales.

¿Quiénes juegan la Liga 3 2026?

A falta de fecha oficial de inicio, se tienen confirmados todos los clubes que participarán. Serán un total de 37 equipos: 31 de la Liga 3 pasada, 1 descendido de la Liga 2 del 2025, los 4 mejores elencos de la última Copa Perú, y el campeón del Torneo Juvenil Sub-18 2025 (Sporting Cristal).

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Confirman nuevo canal que transmitirá los partidos de la Liga 1 2026: "Vuelve a las pantallas"

  2. Sporting Cristal vs. Alianza Atlético EN VIVO HOY: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano