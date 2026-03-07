Alianza Lima empató 0-0 en intenso partido y preocupa a sus hinchas por rendimiento

Los hinchas del fútbol peruano están totalmente centrados en lo que viene pasando dentro de la Liga 1 2026, en especial los de Alianza Lima debido a que su club marcha como líder absoluto del Torneo Apertura de la mano de Pablo Guede. Sin embargo, a nivel institucional acaban de generar dudas tras haber empatado 0-0 en un intenso compromiso jugado en la capital.

Mientras el plantel principal se prepara para enfrentar a Melgar por la fecha 6 del campeonato en el Estadio Alejandro Villanueva, el elenco que viene entrenando de cara a la Liga 3 de este año disputó un duelo amistoso con la Universidad César Vallejo. Ninguno pudo hacerse daño en una hora de juego.

Según informó el periodista Gerson Cuba mediante su cuenta oficial de ‘X’, Alianza Lima empató sin goles con la UCV luego de haberse enfrentado en dos tiempos de 30 minutos cada uno. Esto sirve como pretemporada de cara a lo que será una nueva campaña con el objetivo de ascender a la Liga 2, segunda división del Perú.

El año pasado los blanquiazules también disputaron la Liga 3 con una mezcla entre la reserva del club y algunos jugadores que no contaban con rodaje en el primer equipo comandado, en aquel momento, por Néstor Gorosito. No obstante, se quedaron con las ganas de obtener la promoción ya que fueron eliminados en instancias finales.

¿Quiénes juegan la Liga 3 2026?

A falta de fecha oficial de inicio, se tienen confirmados todos los clubes que participarán. Serán un total de 37 equipos: 31 de la Liga 3 pasada, 1 descendido de la Liga 2 del 2025, los 4 mejores elencos de la última Copa Perú, y el campeón del Torneo Juvenil Sub-18 2025 (Sporting Cristal).