La Liga programó próximo partido de Alianza Lima por el Apertura en Cutervo: conoce los detalles

Este año Alianza Lima no solo apunta a cortar su sequía de títulos en la Liga 1 , también quiere reafirmar la supremacía que tiene en el vóley y el fútbol femenino, donde vienen de ser bicampeones nacionales y apunta obtener dos tricampeonatos para enriquecer su rico palmarés.

A propósito de la Liga Femenina 2026, el cuadro blanquiazul tendrá un duro estreno, porque deberá visitar el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, para enfrentar a Defensores del Ilucán, un equipo que siempre se hace fuerte de local aprovechando la altura de su localidad.

Este encuentro de Alianza Lima por el Apertura se programó para el próximo domingo 22 de marzo, a las 15:30 hora local. ¿El cuadro victoriano será capaz de traerse los tres puntos o el duelo se le complicará por los 2,650 metro sobre el nivel del mar de la localidad cajamarquina?

Alianza Lima Femenino apunta al tricampeonato

Recordemos que las dirigidas por José Letelier no pierden el tiempo y tras una gira por Chile, este sábado 7 de marzo, a partir de las 14:00 horas, jugará ante Atlético Andahuaylas, en el estadio Los Chankas, por la ‘Tarde de las Guerreras’

Liga Femenina 2026: programación fecha 1 del Torneo Apertura

Viernes 20 de marzo

15:00 | CD Yanapuma vs Sporting Cristal | Villa emprendedora CFC (Iquitos)

Sábado 21 de marzo

10:00 | FC Killas vs UNSAAC | Estadio por confirmar

15:30 | Universitario vs Atlético Andahuaylas | Estadio Monumental

Domingo 22 de marzo

10:00 | FBC Melgar vs Biavo FC | CAR FBC Melgar

13:00 | Flamengo FBC vs C.A. Mannucci | IPD de Huancayo

15:30 | Defensor Ilucán vs Alianza lima | Estadio Juan Maldonado Gamarra

Liga Femenina 2026: formato del torneo

Se jugarán Apertura y Clausura. En ambos torneos se jugará una primera fase de todos contra todos y con sus respectivos play offs. Los dos primeros lugares de la fase regular clasifican directamente a las semifinales y del 3° al 6° jugarán cuartos de final.