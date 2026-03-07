DURO GOLPE para solicitantes de ciudadanía estadounidense 2025-2026: USCIS aumenta preguntas del examen y EXIGE más respuestas correctas

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció cambios importantes en el examen de ciudadanía estadounidense para 2025-2026. La prueba de educación cívica ahora incluye un banco de 128 preguntas y requiere responder correctamente 12 de 20 preguntas durante la entrevista para aprobar, frente a las seis respuestas correctas de la versión anterior.

Las modificaciones buscan actualizar el examen con información actualizada sobre la política y gobierno de Estados Unidos, incluyendo preguntas sobre senadores, gobernadores, el presidente en funciones y el presidente del Tribunal Supremo.

Principales cambios en el examen de ciudadanía 2025-2026

Las actualizaciones entraron en vigor el 20 de octubre de 2025, aplicándose desde esa fecha el nuevo examen de naturalización, alineado con la Orden Ejecutiva 14161. El examen ahora consta de 20 preguntas de educación cívica durante la entrevista del Formulario N-400. Para aprobar, los solicitantes deben responder correctamente 12 preguntas; si acumulan nueve respuestas incorrectas, la prueba concluye automáticamente con reprobación.

USCIS actualiza el examen de ciudadanía 2025-2026.

Entre las novedades se incluyen preguntas dinámicas, que cambian según el contexto político y el estado de residencia del solicitante, como nombrar senadores, gobernadores, presidente en funciones o presidente del Tribunal Supremo.

Excepciones para el examen de inglés y educación cívica

Existen exenciones para ciertos solicitantes que han residido legalmente en Estados Unidos durante largos periodos:

Excepción 55/15: personas de 55 años o más con al menos 15 años como residentes permanentes legales.

personas de 55 años o más con al menos 15 años como residentes permanentes legales. Excepción 50/20: personas de 50 años o más con al menos 20 años como residentes permanentes legales.

Estas exenciones eliminan el requisito del examen de inglés, pero no eximen del examen de educación cívica. Además, quienes tengan una discapacidad médica pueden solicitar una exención total mediante el Formulario N-648, completado por un médico autorizado o psicólogo clínico.

Cómo prepararse para el examen de ciudadanía

El USCIS ofrece recursos gratuitos en línea para que los aspirantes se preparen:

Listado completo de las 128 preguntas del nuevo banco de educación cívica.

del nuevo banco de educación cívica. Guías de estudio en español y otros idiomas .

. Herramientas de autoevaluación y exámenes de práctica sobre historia y sistema de gobierno de EE.UU.

Estos recursos permiten a los solicitantes medir su conocimiento y practicar antes de la entrevista de naturalización, aumentando sus posibilidades de aprobar el examen actualizado.