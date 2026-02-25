ALERTA ROJA de USCIS para inmigrantes que viajarán a EE. UU.: SUSPENDE BENEFICIOS importantes para solicitantes de PAÍSES de alto riesgo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementa una medida que afecta a miles de solicitantes de inmigración. A partir del 1 de enero de 2026, la agencia emitió el memorando PM-602-0194, que ordena la suspensión y revisión de las solicitudes de beneficios para nacionales de países considerados de alto riesgo. Esta acción está vinculada a la Proclamación Presidencial 10998, vigente desde la misma fecha, cuyo objetivo es "Restringir y limitar la entrada de ciudadanos extranjeros para proteger la seguridad de los Estados Unidos".

Según el USCIS, el memorando PM-602-0194 establece tres acciones principales:

Suspensión temporal de solicitudes : Todas las solicitudes de beneficios pendientes de los países mencionados en la PP 10998 se colocarán en espera para su revisión, sin importar la fecha de ingreso.

: Todas las solicitudes de beneficios pendientes de los países mencionados en la PP 10998 se colocarán en espera para su revisión, sin importar la fecha de ingreso. Revisión exhaustiva de políticas y procedimientos : Los funcionarios evaluarán los procesos internos de selección y verificación de solicitudes para estas nacionalidades.

: Los funcionarios evaluarán los procesos internos de selección y verificación de solicitudes para estas nacionalidades. Revisión de beneficios aprobados: Incluso las solicitudes previamente aprobadas desde el 20 de enero de 2021 serán revisadas nuevamente para garantizar su conformidad con la nueva política.

Tras casi 60 días de implementación, muchos solicitantes podrían experimentar retrasos significativos y, en algunos casos, recibir solicitudes de evidencia adicional que el USCIS podría utilizar para "determinar si ejercerá discreción favorable".

¿Qué nacionalidades se ven afectadas por la suspensión de beneficios del USCIS?

La política se aplica a los ciudadanos de los países listados en la PP 10998, incluyendo:

Afganistán, Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Burkina Faso, Burma (Myanmar), Chad, Costa de Marfil (Côte d’Ivoire), Cuba, Dominica, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Gabón, Gambia, Haití, Irán, Laos, Libia, Malawi, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistán, Venezuela, Yemen, Zambia y Zimbabue.

Personas que viajan con documentos emitidos o avalados por la Autoridad Palestina (Palestinian Authority).

La aplicación depende de la nacionalidad, el lugar de nacimiento o la ciudadanía adquirida, incluso a través de programas de Ciudadanía por Inversión (CBI).

¿Qué tipos de excepciones existen?

El USCIS aclara que algunas solicitudes seguirán su trámite normal, incluyendo:

Formularios I-90, N-565 y N-600 pendientes.

Solicitudes vinculadas a la seguridad pública o nacional.

Beneficios para solicitantes de asilo, atletas o personas cuyo ingreso sirva al interés nacional.

El USCIS advierte que "las excepciones a esta política son limitadas" y que muchos solicitantes de los países afectados podrían enfrentar retrasos significativos o un mayor escrutinio, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.