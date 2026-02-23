PÉSIMAS NOTICIAS para inmigrantes: su SUSTENTO PELIGRA ahora que el gobierno de Trump veta el acceso a nuevos permisos de trabajo

La administración de Trump presentó una polémica propuesta que podría poner en riesgo el sustento de innumerables inmigrantes en Estados Unidos al modificar radicalmente la forma en que se otorgan los permisos de trabajo (EAD card). La medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (U.S. Department of Homeland Security, DHS) y respaldada por la orden ejecutiva 14159, "Protegiendo al pueblo estadounidense contra la invasión", busca limitar el acceso a las autorizaciones de empleo vinculadas a las solicitudes de asilo.

EAD card bajo nueva política: Trump bloqueará empleos a solicitantes de asilo en EE.UU.

Según un comunicado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la regulación propuesta pretende "reducir el incentivo de que extranjeros presenten solicitudes de asilo fraudulentas con el fin de obtener autorizaciones de empleo". La administración sostiene que, durante años, muchas personas han utilizado el proceso de asilo como una vía fácil para trabajar en el país, lo que, asegura el DHS, ha saturado el sistema de inmigración con casos "sin mérito".

Un portavoz del DHS declaró que "los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras procesamos sus solicitudes de asilo. La administración Trump está fortaleciendo las investigaciones a los solicitantes de asilo y restaurando la integridad de los procesos de asilo y autorización de empleo". Esta medida no solo modifica las reglas, sino que podría suspender temporalmente, y durante años, la aprobación de nuevos permisos de trabajo para solicitantes de asilo.

EE. UU. suspenderá los permisos de trabajo a los solicitantes de asilo.

¿Cómo afectará la nueva medida de USCIS a los solicitantes de asilo y sus permisos de trabajo?

La propuesta de USCIS, abierta a consulta pública, detalla que los permisos de trabajo basados en solicitudes de asilo quedarán en pausa cuando el tiempo de procesamiento supere los 180 días promedio. Además, la norma extendería a 365 días el período que deben esperar quienes solicitan asilo para poder tramitar un EAD card.

El organismo federal informó que actualmente tiene "más de 1.4 millones de solicitudes de asilo afirmativo pendientes, lo que equivale a toda la población del estado de New Hampshire", evidenciando una carga histórica de casos que, según USCIS, desgasta recursos. La agencia afirma que la intención es concentrarse en revisar ese acumulado y priorizar el proceso de asilo, reduciendo lo que llama solicitudes "frívolas" o fraudulentas.