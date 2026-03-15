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Se fue de Alianza Lima y ahora firmó con clásico rival por todo el 2026: "En casa"

Futbolista jugó en Alianza Lima y ahora sorprendió fichando por su clásico rival para disputar la temporada 2026.

Luis Blancas
Futbolista dejó Alianza Lima y ahora firmó con clásico rival por todo el 2026
Futbolista dejó Alianza Lima y ahora firmó con clásico rival por todo el 2026 | Composición: Líbero
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Alianza Lima ha tenido futbolistas que no lograron brillar en el equipo principal, sin embargo, tuvieron un paso en las divisiones menores. A pesar de ello, ahora continúan su carrera futbolística en otros clubes y algunos han firmado por su clásico rival. Ese es el caso de Óscar Villalobos, quien tras salir del cuadro blanquiazul ahora jugará en Deportivo Municipal.

Mr. Peet destaca a figura de Alianza Lima ante Garcilaso.

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Futbolista dejó Alianza Lima y ahora firmó con clásico rival por todo el 2026

Municipal hizo oficial el fichaje de Óscar Villalobos para la temporada 2026 y de esa forma el defensor continuará su carrera en la escuadra que hoy disputa la Liga 3.

“¡Se queda en casa! Óscar Villalobos continuará en casa por la temporada 2026, seguirá defendiendo nuestros colores con la entrega y el compromiso que lo caracterizan. ¡Echa Villalobos!”, afirmaron.

Óscar Villalobos, ex Alianza Lima, firmó con Deportivo Municipal por todo el 2026

Óscar Villalobos, ex Alianza Lima, firmó con Deportivo Municipal por todo el 2026

Cabe mencionar que Villalobos tuvo un breve paso por las divisiones menores de Alianza Lima, Santos FC, Ecosem Pasco, Bentín Tacna, Cultural Volante, Dinamo Solabaya y ahora Deportivo Municipal.

Óscar Villalobos jugó en Alianza Lima

Óscar Villalobos jugó en la divisiones menores de Alianza Lima.

Óscar Villalobos jugó en la divisiones menores de Alianza Lima.

Tras un buen rendimiento en las menores de Club Esther Grande de Bentín, la Sub-20 de Alianza decidió fichar a Óscar Villalobos en 2018 y tras buenos resultados fue promovido a la reserva del cuadro blanquiazul. Sin embargo, al no contar con minutos en el primer equipo, el futbolista decidió salir y firmó por Santos FC.

Alianza Lima y Deportivo Municipal son clásico rivales

Alianza Lima y Deportivo Municipal son catalogados como ‘clásico moderno’ o ‘clásico de antaño’ por las raíces históricas en Lima y por la antigüedad que ambos disputan el fútbol peruano.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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