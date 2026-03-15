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Alianza Lima ilusiona a su hinchada al ganar 7-0 a importante rival por el Torneo Apertura

Alianza Lima consiguió un importante triunfo frente a un rival por 7-0, logrando una de las mayores goleadas en su historia.

Antonio Vidal
Alianza Lima goleó 7-0 a importante rival. Foto: composición Líbero
Alianza Lima goleó 7-0 a importante rival. Foto: composición Líbero
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Alianza Lima busca hacerse con el Torneo Apertura y, para ello, debe realizar una gran campaña tanto en el fútbol masculino como en el femenino, con el objetivo de completar una temporada que incluso podría llegar a ser histórica. Recientemente, el torneo femenino acaba de comenzar para el cuadro blanquiazul, en el cual debutaron por todo lo alto.

Las íntimas lograron un asombroso resultado al imponerse por 7-0 frente a FC Killas en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador, por la Liga Femenina 2026. Este triunfo ilusiona a la hinchada con alcanzar el tricampeonato nacional.

Con esta gran victoria, Alianza sumó sus tres primeros puntos, al igual que su compadre Universitario de Deportes, además de Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas. Aunque cabe señalar que el cuadro crema está en la cima debido a la diferencia de goles que tiene.

Mr. Peet destaca a figura de Alianza Lima ante Garcilaso.

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Alianza Lima goleó 7-0 a FC Killas

Alianza Lima dominó el partido de principio a fin y abrió el marcador a los 5 minutos con un penal de Estefanía González. La misma jugadora anotó el 2-0 y luego Nisa Marquínez y Geraldine Cardona ampliaron la ventaja con dos goles más, dejando el 4-0 al descanso.

En el segundo tiempo, Tiffany Molia marcó el 5-0 tras un tiro libre a los 60 minutos. Finalmente, Allison Azabache y Alison Reyes sellaron la goleada con dos tantos en los minutos finales, decretando el 7-0 definitivo ante FC Killas.

Alianza Lima goleó 7-0 a FC Killas. Foto: Liga Femenina

Alianza Lima goleó 7-0 a FC Killas. Foto: Liga Femenina

Próximo rival de Alianza Lima

Por la segunda fecha de la Liga Femenina 2026, Alianza Lima deberá visitar a Defensores del Ilucán, mientras que FC Killas intentará recuperarse cuando reciba a Club UNSAAC en condición de local.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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