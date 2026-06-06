Desde Bolivia revelan interés de dos clubes campeones por figura de Alianza Lima: "Oferta"

Alianza Lima tiene la obligación de reforzar su plantel para el Torneo Clausura, luego de identificar debilidades en ciertas posiciones. Además, busca mantener a sus principales figuras para ampliar sus opciones de conquistar la Liga 1 2026. No obstante, desde Bolivia informaron que dos clubes campeones han mostrado interés en una figura blanquiazul.

Desde Bolivia revelan interés de dos clubes por figura de Alianza Lima

Uno de los jugadores que más ha sonado para dejar las filas de Alianza Lima, ante su falta de minutos, es Guillermo Viscarra. El guardameta se encuentra concentrado con su selección por la fecha FIFA y, desde Bolivia, manifestaron que hay equipos que buscan su fichaje.

Según indicó el periodista ‘Kikai Scouting’, el próximo amistoso de Bolivia será vital para el futuro de ‘Billy’, ya que es seguido por Platense de Argentina y, aparentemente, ya cuenta con una oferta de Millonarios de Colombia.

Guillermo Viscarra interesa en Plantense y Millonarios

“El amistoso con Escocia podría ser fundamental para varios seleccionados. A la oferta de Millonarios por Billy Viscarra se suma el sondeo confirmado de Platense (ARG)”, señaló en su cuenta de ‘X’.

Por su parte, luego de conocerse esta noticia, el periodista colombiano Julián Capera señaló que, en efecto, hay interés de Millonarios por el portero de Alianza Lima. Aunque, de momento, solo es un sondeo, no hay ninguna negociación ni oferta formal.

"Millonarios realizó en días recientes sondeos por el portero Guillermo Viscarra, actualmente concentrado con su selección en Estados Unidos. Tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2026. A la fecha, no hay oferta formal”, indicó el comunicador.

Guillermo Viscarra perdió la titularidad en Alianza Lima

Pese a que la temporada pasada destacó por sus atajadas, Guillermo Viscarra ha quedado relegado en la banca de suplentes con Pablo Guede al mando. El portero boliviano se lesionó a inicios de año y dejó el camino libre para que Alejandro Duarte le gane la titularidad. De hecho, ‘Billy’ solo ha atajado en un partido.