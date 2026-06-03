¡Pedido de Guede! Alianza quiere remecer el mercado con fichaje de defensor para el Clausura: "Especial"

Alianza Lima festejó su primer título de la temporada tras coronarse en el Apertura, aunque ahora ya empieza a centrarse en repetir su rendimiento en el Torneo Clausura para consagrarse campeón de la Liga 1. Por ello, con el fin de aumentar sus opciones al título, busca dar un golpe de autoridad en el mercado con la firma de un defensor por pedido de Pablo Guede.

Alianza Lima quiere remecer el mercado con fichaje de defensor para el Torneo Clausura

Durante el programa ‘L1 Radio’ revelaron detalles de cómo se viene moviendo el mercado en Alianza Lima. Y es que, los blanquiazules lograron tener un buen rendimiento, pero también evidenciaron que necesitan mayor opciones en su banco de suplentes.

Por ello, el periodista Ricardo Montoya reveló que Pablo Guede ya realizó su primer pedido a la directiva ‘íntima’ para esta ventana de pases. "Un pedido especial de Guede para el Clausura es un lateral derecho", reveló el citado comunicador.

Ante esta noticia, la periodista deportiva Talía Azcárate señaló que el motivo de esta solicitud es darle competencia de peso a Luis Advíncula. No obstante, también reveló que otra posibilidad es fichar a un lateral izquierdo y que Marco Huamán vuelva a su posición natural.

Video: L1 Radio.

“Es un poco lo que conversábamos el domingo, un lateral derecho que le genere competencia a Advíncula. También puede ser un lateral izquierdo y que Huamán vuelva a su perfil, pero finalmente es un lateral lo que quiere Guede”, complementó.

Con este fichaje, los blanquiazules se refuerzan en una posición clave, considerando que D’Alessandro Montenegro, el recambio natural de Advíncula, no logró entrar en los planes de Pablo Guede y su futuro parece estar fuera del club.

Alianza Lima dio salida a dos jugadores

Tras el final del Torneo Apertura, se conoció que la dirección deportiva de Alianza Lima decidió por darle salida a los jugadores Pedro Aquino y Carlos Gómez. La ‘Roca’ no seguirá en el club y deberá volver al Santos Laguna tras vencer su préstamo. Por su parte, el lateral izquierdo rescindió su contrato y seguirá en FC Cajamarca hasta fin de año.