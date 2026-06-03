0

¡Pedido de Guede! Alianza quiere remecer el mercado con fichaje de defensor para el Clausura: "Especial"

Pablo Guede ya identificó las posiciones por reforzar de cara al Torneo Clausura y ha solicitado a la directiva de Alianza Lima el fichaje de un destacado defensor para lograr el título.

Angel Curo
Alianza Lima quiere remecer el mercado con fichaje de defensor para el Clausura
Alianza Lima quiere remecer el mercado con fichaje de defensor para el Clausura | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima festejó su primer título de la temporada tras coronarse en el Apertura, aunque ahora ya empieza a centrarse en repetir su rendimiento en el Torneo Clausura para consagrarse campeón de la Liga 1. Por ello, con el fin de aumentar sus opciones al título, busca dar un golpe de autoridad en el mercado con la firma de un defensor por pedido de Pablo Guede.

Guillermo Salas le ganó el juicio a Alianza Lima tras denunciarlos.

PUEDES VER: Poder Judicial falló en contra de Alianza Lima y deberá pagarle millonario monto a 'Chicho' Salas

Alianza Lima quiere remecer el mercado con fichaje de defensor para el Torneo Clausura

Durante el programa ‘L1 Radio’ revelaron detalles de cómo se viene moviendo el mercado en Alianza Lima. Y es que, los blanquiazules lograron tener un buen rendimiento, pero también evidenciaron que necesitan mayor opciones en su banco de suplentes.

Por ello, el periodista Ricardo Montoya reveló que Pablo Guede ya realizó su primer pedido a la directiva ‘íntima’ para esta ventana de pases. "Un pedido especial de Guede para el Clausura es un lateral derecho", reveló el citado comunicador.

Ante esta noticia, la periodista deportiva Talía Azcárate señaló que el motivo de esta solicitud es darle competencia de peso a Luis Advíncula. No obstante, también reveló que otra posibilidad es fichar a un lateral izquierdo y que Marco Huamán vuelva a su posición natural.

Video: L1 Radio.

“Es un poco lo que conversábamos el domingo, un lateral derecho que le genere competencia a Advíncula. También puede ser un lateral izquierdo y que Huamán vuelva a su perfil, pero finalmente es un lateral lo que quiere Guede”, complementó.

Con este fichaje, los blanquiazules se refuerzan en una posición clave, considerando que D’Alessandro Montenegro, el recambio natural de Advíncula, no logró entrar en los planes de Pablo Guede y su futuro parece estar fuera del club.

Alianza Lima dio salida a dos jugadores

Tras el final del Torneo Apertura, se conoció que la dirección deportiva de Alianza Lima decidió por darle salida a los jugadores Pedro Aquino y Carlos Gómez. La ‘Roca’ no seguirá en el club y deberá volver al Santos Laguna tras vencer su préstamo. Por su parte, el lateral izquierdo rescindió su contrato y seguirá en FC Cajamarca hasta fin de año.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sporting Cristal presentó oferta concreta por tricampeón con Universitario: "Depende de..."

  2. ¡Pedido de Guede! Alianza quiere remecer el mercado con fichaje de defensor para el Clausura: "Especial"

  3. Rescindió su contrato con Alianza Lima y jugará el Clausura en FC Cajamarca: "Mutuo acuerdo"

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano