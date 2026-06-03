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Atención: César Vallejo cambió de estadio para recibir a Alianza Lima por la Copa de la Liga

Modificaciones de último momento. César Vallejo anuncia que no jugará con Alianza Lima en el Estadio Mansiche de Trujillo. ¿Cuál será la nueva sede?

Diego Medina
César Vallejo anunció cambio de estadio para partido ante Alianza Lima.
César Vallejo anunció cambio de estadio para partido ante Alianza Lima. | Foto: Composición LÍBERO.
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Alianza Lima se proclamó campeón del Torneo Apertura 2026 y ahora espera seguir peleando en cada uno de los torneos que tiene por delante. De hecho, se alista para la Copa de la Liga, que se disputará en medio de la Copa del Mundo que se realiza en Norteamérica. El debut de los blanquiazules será ante César Vallejo y ahora se ha confirmado un cambio de estadio que impactará a los aficionados.

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César Vallejo anuncia cambio de estadio para partido ante Alianza Lima

A través de redes sociales, César Vallejo anunció por todo lo alto su próximo partido ante Alianza Lima por la primera jornada de la fase de grupos de la Copa de la Liga. El cotejo tendrá como sede la ciudad de Trujillo, pero se había comentado que el choque entre poetas y blanquiazules se iba a disputar en el Estadio Mansiche.

Ahora, se reveló de manera oficial que el duelo entre Vallejo y Alianza Lima se disputará en el Estadio César Acuña Peralta, ubicado en la ciudad de Trujillo. Este recinto deportivo es el habitual para los dirigidos por José 'Chemo' del Solar en la Liga 2, por lo que no cambiarán de escenario pese a la expectativa por la presencia de miles de aficionados.

Alianza Lima

César Vallejo anuncia partido ante Alianza Lima por la Copa de la Liga.

De esta manera, Alianza Lima ya trabaja en la logística de este encuentro, que se jugará en el nuevo campus que ha dado de qué hablar en todo Trujillo. El equipo busca sentirse cómodo en el Estadio César Acuña Peralta y así conseguir tres puntos fundamentales en este arranque de la Copa de la Liga.

Alianza Lima vs César Vallejo por Copa de la Liga: fecha, día, hora y dónde ver

El partido entre Alianza Lima y César Vallejo por la primera fecha de la Copa de la Liga se jugará el próximo domingo 14 de junio a partir de las 3.30 p. m. (8.30 p. m. GMT), con transmisión de Bicolor+, que se puede sintonizar en la plataforma de YouTube.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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