Alianza Lima quiere dar el golpe y analiza fichaje de futbolista de Universitario: "Interesados"

Alianza Lima empieza a moverse en el mercado de pases y evalúa posibilidades para reforzar su plantel de cara al Torneo Clausura 2026. Los íntimos lograron conquistar el primer campeonato y buscan repetir la hazaña para alzar el título de la Liga 1. Por ello, se conoció que analizan arrebatarle a Universitario de Deportes, su clásico rival, un importante jugador.

Alianza Lima analiza el fichaje de futbolista de Universitario

Durante el programa 'Desmarcados', del canal de YouTube Denganche, el periodista Mauricio Loret de Mola analizó uno de los casos más comentados de este mercado de pases: la posible salida de José Rivera de Universitario.

Al respecto, el periodista deportivo informó que hay opciones para que el ‘Tunche’ quede liberado de su contrato con los cremas y, en ese escenario, Sporting Cristal no sería el único que evalúa su fichaje, sino que también Alianza Lima sigue muy de cerca la situación del jugador.

Video: Denganche

"Si es que el 'Tunche' Rivera logra desligarse de la 'U', entiendo que hay equipos interesados en él. Uno de ellos es Sporting Cristal y, desde Alianza, también existe un sondeo. El plan ideal de la 'U' sería cederlo a un equipo que no pelee el campeonato", reveló el citado comunicador.

En esa línea, Loret de Mola sostuvo que los blanquiazules ya están sondeando al jugador para empezar a moverse en el mercado ante su posible liberación. Sin embargo, también fue claro al indicar que el plan de Universitario es cederlo a un club que no compita directamente con ellos.

José Rivera ya cuenta con oferta de Sporting Cristal

Líbero pudo conocer que José Rivera es uno de los jugadores que encabeza la lista de salidas de Universitario. Ante esta situación, Sporting Cristal ya le presentó una oferta inicial al ‘Tunche’ para dejar en claro su deseo de incorporarlo a sus filas, aunque no hay nada definido por el momento.