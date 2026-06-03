Alianza Lima inició conversaciones con ex Benfica para que sea su próximo fichaje: "Le gusta la idea"

Aunque ya consiguió el título del Torneo Apertura, Alianza Lima sigue en la búsqueda de nuevos refuerzos para potenciar su plantilla y aspirar a ganar la Liga 1 2026. En esa línea, en pleno mercado de pases, se reveló que los blanquiazules quieren dar un golpe de autoridad y han contactado a un talentoso jugador con pasado en el Benfica de Portugal.

Alianza Lima inició conversaciones con ex Benfica para que sea su próximo fichaje

En los últimos días, Paolo Guerrero señaló que le gustaría el fichaje de dos jugadores de la selección peruana para Alianza Lima. En esa línea, durante el programa 'Nada Que No Sepa', el periodista Renato Luna sorprendió a los hinchas al revelar que, antes de esas declaraciones, se contactaron con André Carrillo.

Según indicó el periodista deportivo, la conversación se dio por parte de un integrante del club, ante el complicado momento que atraviesa la 'Culebra' en Corinthians, donde ha perdido la titularidad. Sin embargo, señaló que lo más probable es que sea pensando en la siguiente temporada.

Video: Nada Que No Sepa

"Antes de que hablara Paolo, alguien en Alianza Lima levantó el teléfono para llamar a André Carrillo. Hoy Carrillo no es titular en Corinthians y se le acusa de haber bajado su rendimiento. Llamaron para preguntar por su situación, como estaba, si le gustaría o no. Me parece que la intención de Alianza, probablemente pensando en la Libertadores del próximo año", señaló el comunicador.

No obstante, lo más relevante fue cuando Renato Luna reveló que la respuesta de André Carrillo fue que sí le gustaría volver a la escuadra blanquiazul para empezar a ponerle fin a su carrera deportiva.

“Hoy a Carrillo no le importa tanto la ‘candela’ como sí le gustaría empezar a cerrar su carrera en Alianza Lima. (…) No hay una conversación de club a club. Pero a Carrillo si le gusta la idea de jugar en Alianza Lima, ve con buenos ojos”, sentenció.

André Carrillo y su paso por Benfica

André Carrillo llegó a las filas del Benfica a finales del 2015 y permaneció durante cinco temporadas. En su primera campaña tuvo cierta regularidad, pero sus números no fueron los mejores. Aun así, en 2017 consiguió sus primeros títulos con el club, cuando salió campeón de la Liga Portuguesa, la Copa de Portugal y la Supercopa de Portugal. No obstante, nunca logró consolidarse y, al final de ese año, inició un proceso de cesiones.