Mr. Peet reveló que Alianza Lima tomó tajante decisión sobre Piero Cari: "Está confirmado que..."

Tras la llegada de Pablo Guede al banquillo de Alianza Lima, Piero Cari no ha tenido tanta participación en el elenco blanquiazul y una de las grandes interrogantes es por qué el técnico no lo tiene tan en cuenta. Sin embargo, tras consagrarse campeón del Torneo Apertura, los íntimos ya se preparan para lo que será la Copa de la Liga, donde se espera que muchos jugadores que no han tenido rodaje sumen minutos en este certamen de mitad de año.

En ese sentido, de acuerdo con el periodista Mr. Peet, quien lo reveló en una reciente edición del programa 'Madrugol', Alianza Lima tiene pensado afrontar el torneo con una combinación de jugadores de la Liga 3 y futbolistas con experiencia en la Liga 1. Es aquí donde probablemente veamos a Piero Cari volver a tener minutos y ganar protagonismo en el primer equipo.

De acuerdo con el periodista, la información que tuvo es que Alianza viene trabajando con otros equipos para poder mantener ritmo tras el paro que habrá por el Mundial 2026.

“Alianza está trabajando e intercambiando información y está teniendo reuniones vía Zoom con clubes con los que pueda llegar a un entendimiento, teniendo en cuenta que todo está parado. Y podría darse que Alianza viaje, todavía no tengo el país, que Alianza viaje a jugar un cuadrangular en caso se concrete un cuadrangular internacional. Se podría dar un cuadrangular internacional. Se está buscando llegar a un consenso para elegir una ciudad. Y se está trabajando en eso, no está confirmado”.

En paralelo, los íntimos pretenden jugar la Copa Caliente de la Liga con el elenco de la Liga 3, donde estaría Piero Cari. “Se está trabajando en el hecho de que Alianza tenga ritmo de competencia mientras la Copa de la Liga la afronta con el equipo de la Liga 3, con jugadores como García, como Mota, Joao Velázquez y probablemente Piero Cari”.

“Se está gestionando que Alianza pueda jugar mínimo dos partidos, es decir, un cuadrangular. Un cuadrangular, entiendo que es eliminación simple. Juegas un primer partido, los cuatro equipos juegan una primera fecha, los ganadores juegan por el título y los perdedores juegan por el tercer y cuarto lugar. Entiendo que más o menos es así. Mínimo dos partidos a nivel internacional y se está buscando primero ciudad y consenso de equipos para mantener el ritmo de las instituciones. Así que eso es en cuanto a Alianza. Eso es en cuanto a Alianza. Es difícil tener”.

“Lo que sí hemos obtenido como información es el tema de que ya está confirmado que el equipo de la Liga 3 va a afrontar la Copa de la Liga y que se está trabajando con equipos del extranjero para hacer el cuadrangular”, finalizó el narrador.