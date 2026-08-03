Héctor Cúper hizo fuerte confesión tras derrota de Universitario: "No me dio resultado esa estrategia"

Universitario de Deportes no pudo en la altura de Cusco ante Cienciano y cayó 2-0 en esta tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los dirigidos por Héctor Cúper tropezaron por primera vez en este certamen, por lo que el estratega argentino no cayó en conferencia de prensa para dar una fuerte confesión sobre decisiones en el primer equipo.

Héctor Cúper hizo fuerte confesión tras derrota de Universitario

Resulta que una de las novedades en el once de Universitario ante Cienciano fue la ausencia de Jairo Concha. El mediocampista es habitual titular en el equipo merengue, por lo que sorprendió a más de uno su suplencia en este choque trascendental del Torneo Clausura 2026.

Jairo Concha no fue titular en partido de Universitario ante Cienciano.

Ante la consulta sobre el porqué tuvo que iniciar en el banco de suplentes, Héctor Cúper indicó que quiso modificar su estrategia para tener mayor solidez en la mitad de la cancha. Sin embargo, aceptó frente a todos que esa estrategia no le funcionó y que costó la dura derrota en este arranque del campeonato.

"El tema que no jugó Concha era cubrir mejor la mitad de la cancha. Uno puede decir que es un aspecto defensivo, pero debemos considerar todo en el fútbol, no solamente la parte ofensiva. Debo decir que talvez no me dio resultado esa estrategia.", manifestó Héctor Cúper.

Con este marcador, Universitario pierde la seguidilla de victorias que tenía en el Clausura 2026. Había iniciado con pie derecho al superar a ADT en Tarma y luego vencer a Cusco FC en el Estadio Monumental. Ahora, los merengues regresan a Lima con la convicción de recuperar esos puntos ante un rival directo como es Sporting Cristal.

Universitario vs Sporting Cristal: fecha, día, hora y canal por el Torneo Clausura 2026

El siguiente partido de Universitario por el Torneo Clausura 2026 será ante Sporting Cristal en el Estadio Monumental. Este clásico se llevará a cabo el próximo viernes 7 de agosto a partir de las 8.30 p. m. de Perú. La transmisión será en exclusiva por L1 MAX.