El Día del Juez y la Jueza se lleva a cabo cada 4 de agosto, una fecha que invita a reflexionar sobre los inicios de esta celebración y su gran significado. La ocasión no solo permite evaluar la labor de los magistrados en un Estado de derecho, sino que también ofrece la oportunidad de analizar el funcionamiento del sistema judicial en el país. Con ello,se busca resalta la importancia y rol fundamental que desempeñan los jueces en la protección de los derechos ciudadanos.

¿Por qué se celebra el Día del Juez y la Jueza? Origen de su conmemoración

El Día del Juez y la Jueza se celebra cada 4 de agosto en Perú, recordando la creación de la Alta Cámara de Justicia en 1821 por el libertador Don José de San Martín. Esta fecha fue oficialmente establecida por el Decreto Ley N.° 18918 en 1971.

¿Por qué se celebra el Día del Juez y la Jueza? Origen de su conmemoración.

La fundación de la Alta Cámara marcó un hito al sustituir a la Real Audiencia española, representando así el antecedente de la actual Corte Suprema de Justicia de la República. Según las autoridades, la institucionalización de esta fecha se formalizó el 3 de agosto de 1971, durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado.

En 2020, la Corte Suprema decidió renombrar la celebración como el Día del Juez y la Jueza, con el objetivo de resaltar la importancia del papel de las magistradas en el sistema judicial.

Frases para compartir HOY, martes 4 de agosto por el Día del Juez y la Jueza

Impartir justicia con valor, imparcialidad y ética es sostener el pilar más firme del Estado de derecho.

La independencia del juez es el corazón de la justicia y la garantía de nuestra libertad.

El culto a la justicia es la mayor garantía del orden social. ¡Feliz Día del Juez y la Jueza!

Gracias por defender el derecho con valentía y rectitud.

El derecho se aprende; la justicia se vive y se defiende.

Gracias a cada magistrado y magistrada por su compromiso diario en la defensa de los derechos de toda la ciudadanía.

La justicia es la constante voluntad de dar a cada uno lo suyo.

Sin jueces independientes, no existe una verdadera democracia.

Su integridad es el pilar de un país más justo.

Imparcialidad, ética y ley: la esencia de la judicatura.

¿Qué es un juez o una jueza en Perú?

Un juez o una jueza en Perú es una figura clave dentro del Poder Judicial, con la responsabilidad de administrar justicia en nombre de la Nación. Su labor fundamental consiste en dirimir disputas legales, aplicando tanto la Constitución como las leyes vigentes para garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico.

Esta autoridad pública desempeña un papel esencial en la protección de los derechos de la ciudadanía y en el mantenimiento de la legalidad en el país.