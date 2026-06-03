Sporting Cristal presentó oferta concreta por tricampeón con Universitario: "Depende de..."

No es un secreto que Sporting Cristal está siendo protagonista en este mercado de pases de cara al Torneo Clausura 2026. Los malos resultados, conjuntamente con el rendimiento del plantel, han generado medidas drásticas de la dirección deportiva que involucran salidas y refuerzos para competir en lo que resta de la temporada. En medio de este panorama, se reveló que el elenco celeste ha hecho una oferta concreta por un futbolista tricampeón con Universitario de Deportes.

Sporting Cristal presentó oferta por tricampeón con Universitario

Hoy, miércoles 3 de enero, la edición impresa de LÍBERO anunció que uno de los jugadores de Universitario que quedará fuera del equipo para el Torneo Clausura 2026 es José Rivera. El 'Tunche' ya tenía una relación complicada con la directiva crema, por lo que se trabaja en la salida del atacante.

Ante este panorama, Sporting Cristal ha presentado una oferta al delantero para que se sume cuanto antes al cuadro rimense y así darle protagonismo en este 2026. De momento, se aguarda que el 'Tunche' y Universitario lleguen a un acuerdo en cuanto a su salida, para luego entablar alguna cercanía más certera con algún rival que desee los servicios del artillero.

"Una profunda reestructuración se viene en Universitario. Hasta seis futbolistas tienen pie y medio fuera del club de cara al Torneo Clausura, en una decisión consensuada entre el comando técnico de Héctor Cúper y la dirección deportivo merengue. La lista la encabeza José Rivera. El "Tunche" mantiene una relación desgastada con la dirección deportiva y, además, cuenta con una oferta concretar para marcharse a Sporting Cristal. Nada concreto, depende de su salida", informó la edición impresa de LÍBERO.

José Rivera es del interés para Sporting Cristal de cara al Torneo Clausura 2026.

A la fecha de hoy, aún no hay nada avanzado entre Sporting Cristal y José Rivera, pero es claro el deseo del club celeste por tener al tricampeón con Universitario de Deportes. Muy aparte de trabajar en la posible incorporación del 'Tunche', la directiva rimense ha avanzando con la contratación de Hernán Barcos y el colombiano Juan Manuel Cuesta, proveniente de la UCV de Venezuela.