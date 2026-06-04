'Chorri' Palacios elogió a destacado goleador que firmó contrato con Sporting Cristal: "Calidad"

Sporting Cristal se convierte en uno de los equipos protagonistas del mercado de pases del Torneo Clausura 2026, donde necesita refuerzos para potenciar su plantel y remediar los malos resultados que ha obtenido. En ese escenario, Roberto Palacios sorprendió a los hinchas al destacar a un notable delantero que firmó contrato con los rimenses.

'Chorri' Palacios elogió a destacado goleador que firmó contrato con Sporting Cristal

En los últimos días se reveló que está cerrada la llegada de Hernán Barcos como el primer refuerzo de Sporting Cristal para el segundo semestre del año. Precisamente, Roberto ‘Chorri’ Palacios no dudó en dar una firme opinión sobre la incorporación del argentino.

En conversación con el programa 'Lo bueno, lo malo y lo feo', el retirado futbolista sorprendió al destacar las cualidades del 'Pirata' en su juego y lo que puede ofrecerle al club. En esa línea, indicó que pese a su edad sigue demostrando vigencia y marca la diferencia en la cancha.

Hernán Barcos firmó con Sporting Cristal y ya recibió empezó a recibir elogios. Foto: composición Líbero

“Sabemos muy bien de la calidad y la capacidad de Hernán Barcos. A pesar de su edad, él sigue haciendo goles y es importante cuando juega. Sería bueno que llegue. Sería un elemento fundamental para la parte ahí de ataque de Cristal", señaló el ídolo rimense.

Del mismo modo, el ‘Chorri’ fue claro al indicar que Barcos se convertirá en un futbolista fundamental dentro del esquema táctico de Sporting Cristal. Aunque también señaló que hay muchas posiciones por corregir.

“Cristal está padeciendo mucho en el mediocampo. También algunos jugadores, uno especialmente que tenga la inteligencia para poder llevar al equipo y hacerlo jugar”, añadió.

¿Hasta cuándo firmó contrato Hernán Barcos con Sporting Cristal?

De acuerdo con lo indicado por el periodista Denilson Barrenechea, Hernán Barcos firmó un contrato por 6 meses con Sporting Cristal. Sin embargo, también se estableció la opción de extender el vínculo hasta un año más, siempre y cuando se cumplan ciertos objetivos.