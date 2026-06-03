Mr Peet dio firme calificativo a Hernán Barcos, flamante refuerzo de Sporting Cristal: "Es..."

Si bien el mercado de pases en el fútbol peruano no abrió oficialmente, los equipos ya trabajan para reforzar su plantel. Sporting Cristal no tiene margen de error y llegó a un acuerdo con Hernán Barcos. El 'Pirata' será el flamante fichaje de los celestes; solo falta ultimar detalles para que pueda firmar su vínculo contractual.

Mr. Peet, en su programa 'A Presión', habló sobre la llegada de Barcos a Sporting Cristal. En un debate con sus panelistas, el reconocido comunicador indicó que el delantero de 42 años es un gran jugador.

En el debate, Orejuela contó que alguien de peso en el conjunto bajopontino le preguntó por Hernán Barcos. “¿Cómo es su camerino? Es mala o buena persona. Yo le dije que no lo conozco, pero es el jugador que necesita Cristal”, detalló el ex Universitario.

A lo que el relator de L1 MAX indicó: “La calidad que tiene Barcos es indiscutible”. Ciurliza se sumó al comentario de Mr. Peet y agregó: “Es un líder”. Godos recordó que Alianza Lima decidió no contar con Hernán para esta temporada y apostó por Paolo Guerrero.

Mr Peet habló sobre la llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal.

Esto incomodó a Mr. Peet: “No podría estar con los dos, tenía que elegir a uno. El tema de Alianza ya se cerró; ahora Barcos es de Sporting Cristal, ya no tiene que ver Alianza”.